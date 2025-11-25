Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Nicolescu l-a văzut în Botoșani - Dinamo și s-a decis imediat: „Devine supărător. Chestie de atitudine” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Andrei Nicolescu l-a văzut în Botoșani – Dinamo și s-a decis imediat: „Devine supărător. Chestie de atitudine”

Andrei Nicolescu l-a văzut în Botoșani – Dinamo și s-a decis imediat: „Devine supărător. Chestie de atitudine”

Daniel Işvanca Publicat: 25 noiembrie 2025, 17:30

Comentarii
Andrei Nicolescu l-a văzut în Botoșani – Dinamo și s-a decis imediat: Devine supărător. Chestie de atitudine”

Cadru din Botoșani - Dinamo / SPORT PICTURES

După o serie de două victorii consecutive, Dinamo București a făcut un pas greșit în Liga 1 și a scos doar un rezultat de egalitate pe terenul celor de la FC Botoșani, în ultimul meci al etapei cu numărul 17.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Câinii” au avut câteva șanse notabile de a închide jocul, cea mai mare fiind irosită de Stipe Perica, care nu a reușit să înscrie din situație de 1 la 1 cu portarul Anestis.

Stipe Perica, luat la țintă de Andrei Nicolescu

Cu un singur gol marcat în actuala ediție a Ligii 1 pentru Dinamo București, Stipe Perica i-a adus la capătul răbdării pe oficialii clubului alb-roșu. Ratarea uluitoare a acestuia din meciul de la Botoșani l-a pus pe gânduri pe Andrei Nicolescu.

Administratorul special al formației pregătite de Zeljko Kopic a analizat evoluția echipei de la Botoșani și a vorbit și despre situația atacantului, care continuă să dezamăgească prin evoluții.

„Senzația mea este că la Galați și la Botoșani suntem în zona crepusculară, nu vrea să intre mingea în poartă, dăm gol numai când nu vrem să dăm la poartă.

Reclamă
Reclamă

Senzația a fost că era ceva ‘voodoo’ pe teren, a fost greu de digerat la câte ratări am avut. Cât de ușor puteam să ne facem meciul și ni l-am făcut foarte foarte greu.

Mamadou (n.r. – Karamoko) a fost inspirat. La Perica devine supărător. Atacanții noștri sunt datori, acum devin din ce în ce mai datori. În loc să se trezească un pic devin din ce în ce mai datori față de club și față de suporterii ăștia, care au fost 1.500 la Botoșani incredibil, felicitări lor!”.

Andrei Nicolescu: „La momentul acesta nu face suficient pentru el”

„Fazele alea au fost foarte frustrante. Mingea nu a vrut să intre în poartă. Avea dreptate Kopic, ai una două, trebuie să le dai, altfel te chinui, pedalezi în gol.

Explozie într-un bloc din Buftea: 4 victime. Există risc de prăbuşireExplozie într-un bloc din Buftea: 4 victime. Există risc de prăbuşire
Reclamă

Ne uităm atent și pentru atacanți în iarnă. Am avut o discuție cu Perica, o să mai avem o discuție acum pentru că e o chestie de atitudine, modul în care se pregătește, se dedică pentru clubul ăsta. Sper să înțeleagă și în meciurile astea. La momentul acesta nu face suficient pentru el și pentru club. Am pierdut două puncte.

Am pierdut din consistență când a ieșit Cîrjan, nu am reușit să ne mai creăm ocazii. Cei care au intrat de pe bancă nu au adus ce își dorea Kopic în meciul ăsta”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Explozie într-un bloc din Buftea: 4 victime. Există risc de prăbuşire
Observator
Explozie într-un bloc din Buftea: 4 victime. Există risc de prăbuşire
Orașul unde Cristina Neagu se relaxează după retragerea din handbal. Ce destinație a ales fosta sportivă
Fanatik.ro
Orașul unde Cristina Neagu se relaxează după retragerea din handbal. Ce destinație a ales fosta sportivă
20:49
VideoJurnal Antena Sport | Puştiul care a cucerit o centură mondială la kickboxing e as şi la învăţătură
20:46
VideoJurnal Antena Sport | Studenţii olteni care se oferă să fie ghizi pentru fanii lui Mainz veniţi la Craiova
20:21
Procedurile pentru tragerea la sorţi finală a Cupei Mondiale au fost anunţate! Decizia luată de FIFA
19:57
Mihai Stoica a confirmat discuțiile pentru primul transfer al FCSB-ului: „Ne-a interesat mereu”
19:45
LIVE SCOREAjax – Benfica și Galatasaray – Union SG se joacă acum. Programul zilei în Champions League
19:37
Motivul pentru care a picat transferul care l-ar fi făcut pe Robert Lewandowski să joace împotriva FCSB-ului!
Vezi toate știrile
1 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 2 Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…” 3 Mihai Rotaru face un dublu transfer la Universitatea Craiova! Vinde pe 10 milioane de euro, aduce un fost atacant al României 4 11 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu. A venit confirmarea 5 Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a “rupt norii” în Spania: “E pur și simplu o nebunie!” 6 Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând
Citește și
Cele mai citite
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românescAfacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor