Andrei Nicolescu l-a văzut în Botoșani - Dinamo și s-a decis imediat: „Devine supărător. Chestie de atitudine” - Antena Sport

După o serie de două victorii consecutive, Dinamo București a făcut un pas greșit în Liga 1 și a scos doar un rezultat de egalitate pe terenul celor de la FC Botoșani, în ultimul meci al etapei cu numărul 17.

„Câinii” au avut câteva șanse notabile de a închide jocul, cea mai mare fiind irosită de Stipe Perica, care nu a reușit să înscrie din situație de 1 la 1 cu portarul Anestis.

Stipe Perica, luat la țintă de Andrei Nicolescu

Cu un singur gol marcat în actuala ediție a Ligii 1 pentru Dinamo București, Stipe Perica i-a adus la capătul răbdării pe oficialii clubului alb-roșu. Ratarea uluitoare a acestuia din meciul de la Botoșani l-a pus pe gânduri pe Andrei Nicolescu.

Administratorul special al formației pregătite de Zeljko Kopic a analizat evoluția echipei de la Botoșani și a vorbit și despre situația atacantului, care continuă să dezamăgească prin evoluții.

„Senzația mea este că la Galați și la Botoșani suntem în zona crepusculară, nu vrea să intre mingea în poartă, dăm gol numai când nu vrem să dăm la poartă.