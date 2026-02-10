Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Nicolescu, replică dură privind transferurile de la Dinamo: „Despre noi se vorbește cel mai mult” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Andrei Nicolescu, replică dură privind transferurile de la Dinamo: „Despre noi se vorbește cel mai mult”

Andrei Nicolescu, replică dură privind transferurile de la Dinamo: „Despre noi se vorbește cel mai mult”

Viviana Moraru Publicat: 10 februarie 2026, 20:26

Comentarii
Andrei Nicolescu, replică dură privind transferurile de la Dinamo: Despre noi se vorbește cel mai mult”

Andrei Nicolescu / Profimedia

Andrei Nicolescu (49 de ani) a venit cu replica, după criticile aduse campaniei de transferuri de la Dinamo, din această iarnă. Președintele „câinilor” a declarat că despre mutările realizate la echipa lui Zeljko Kopic se vorbește cel mai mult, însă a subliniat că nici celelalte formații din Liga 1 nu au efectuat transferuri spectaculoase.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nicolescu a lăudat actualul lot pe care îl are la dispoziție Zeljko Kopic la Dinamo, subliniind că valoarea jucătorilor se reflectă direct în locul ocupat de echipă în Liga 1. În prezent, „câinii” sunt pe trei, cu 49 de puncte, la egalitate cu Rapid, ocupanta locului secund, și la un punct de liderul Universitatea Craiova.

Andrei Nicolescu, replică dură privind transferurile de la Dinamo

Totodată, Andrei Nicolescu l-a lăudat pe Alberto Soro, cel care a marcat în remiza cu Universitatea Craiova, scor 1-1, din ultima etapă. Spaniolul a fost reprofilat de Zeljko Kopic pe postul de atacant.

Cred că la Dinamo se vorbeşte cel mai mult de lipsa unor transferuri. Pe cuvânt. Nu am văzut o altă echipă care să facă nişte transferuri spectaculoase, să ne dea pe toţi pe spate.

Cred că cel mai important transfer pe care l-am făcut noi în vară e Soro. Adică Soro, care nu se integra în sistemul nostru, la cel care joacă acum, e cel mai mare câştig. În momentul ăsta e unul dintre cei mai buni jucători ai echipei. 

Reclamă
Reclamă

Se tot propagă ideea că nu există valoare în banca lui Dinamo. Dinamo e pe locul trei datorită acestor jucători. Şi dacă sunt aici, înseamnă că au valoare”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.

În această iarnă, Dinamo a oficializat trei transferuri. Valentin Țicu, Matteo Duțu și Ianis Târbă au semnat cu „câinii”.

Cât de aproape e România de un regim extremist? Politolog: AUR, principalul beneficiar al crizei din coaliţieCât de aproape e România de un regim extremist? Politolog: AUR, principalul beneficiar al crizei din coaliţie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
Observator
Oraşul în care troleibuzele circulă fără ITP de 5 ani
David Popovici, abandonat de statul român. Guvernul le datorează 23,5 milioane euro sportivilor campioni: ”Nu sunt bani”
Fanatik.ro
David Popovici, abandonat de statul român. Guvernul le datorează 23,5 milioane euro sportivilor campioni: ”Nu sunt bani”
20:14
Mohamed Salah pleacă de la Liverpool! Salariul „astronomic” pe care acesta îl va încasa
20:00
LIVE TEXTCFR Cluj – Rapid 0-0. Meci capital pentru calificarea în sferturile Cupei României
20:00
LIVE VIDEOAl Ittihad – Al Gharafa se joacă ACUM. Florinel Coman, titular în meciul „de foc” din Liga Campionilor Asiei
19:34
Modificări în programul etapei a 28-a: când și unde se va disputa derby-ul Rapid – Dinamo
19:26
LPF, comunicat oficial după incidentele reprobabile de la CFR – Universitatea Cluj
18:50
„Suporterii vor fi nemulțumiți, dar…”. Mihai Stoica a anunțat ce se va întâmpla la FCSB, în „dubla” cu Universitatea Craiova
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” 2 Mihai Stoica a găsit atacant pentru FCSB: “Exact profilul pe care îl vrea Gigi” 3 OFICIAL | Noul jucător de la FCSB a fost trecut pe lista LPF 4 Prima reacţie a lui Ştefan Baiaram după ce a scuipat un fan: “Nu regret nimic” 5 Univ. Craiova a luat decizia în privința lui Baiaram după ultimul scandal: “Nici la copilul meu nu accept” 6 Unde se joacă finala Cupei României? Anunțul făcut de FRF
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt