Andrei Nicolescu, replică dură privind transferurile de la Dinamo: „Despre noi se vorbește cel mai mult” - Antena Sport

Andrei Nicolescu (49 de ani) a venit cu replica, după criticile aduse campaniei de transferuri de la Dinamo, din această iarnă. Președintele „câinilor” a declarat că despre mutările realizate la echipa lui Zeljko Kopic se vorbește cel mai mult, însă a subliniat că nici celelalte formații din Liga 1 nu au efectuat transferuri spectaculoase.

Nicolescu a lăudat actualul lot pe care îl are la dispoziție Zeljko Kopic la Dinamo, subliniind că valoarea jucătorilor se reflectă direct în locul ocupat de echipă în Liga 1. În prezent, „câinii” sunt pe trei, cu 49 de puncte, la egalitate cu Rapid, ocupanta locului secund, și la un punct de liderul Universitatea Craiova.

Andrei Nicolescu, replică dură privind transferurile de la Dinamo

Totodată, Andrei Nicolescu l-a lăudat pe Alberto Soro, cel care a marcat în remiza cu Universitatea Craiova, scor 1-1, din ultima etapă. Spaniolul a fost reprofilat de Zeljko Kopic pe postul de atacant.

„Cred că la Dinamo se vorbeşte cel mai mult de lipsa unor transferuri. Pe cuvânt. Nu am văzut o altă echipă care să facă nişte transferuri spectaculoase, să ne dea pe toţi pe spate.

Cred că cel mai important transfer pe care l-am făcut noi în vară e Soro. Adică Soro, care nu se integra în sistemul nostru, la cel care joacă acum, e cel mai mare câştig. În momentul ăsta e unul dintre cei mai buni jucători ai echipei.