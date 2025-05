Anunț important despre viitorul lui Marius Măldărășanu: "Mai lipsește doar semnătura" - Antena Sport

După zvonurile conform cărora ar fi pe lista lui Dan Șucu, pentru a-l înlocui pe Marius Șumudică la Rapid, Marius Măldărășanu a rupt tăcerea. Antrenorul a dezvăluit pe tot timpul s-a aflat în vederile acționarilor din Giulești, însă e concentrat pe ceea ce are de făcut la Hermannstadt. Măldărășanu a oferit aceste declarații după ce echipa sa a învins-o pe Oțelul cu 2-1 și a urcat pe primul loc în play-out.

„Nu vorbim despre discuții, nu… Am încercat să fiu foarte detașat de tot ce se scrie și spune, pentru că este un final greu de sezon. Dacă mă uit în spate, a fost atât de greu și se poate termina atât de frumos.

Încerc să fiu concentrat aici, pentru că nu e bine nici pentru jucători să vadă toate știrile astea.

Tot timpul au fost discuții, așa, prin interpuși sau terți. Probabil pe lista Rapidului am fost mereu. Că am fost al doilea, al treilea, nu știu, dar e bine că… Asta mă face să cred că am muncit bine, că sunt pe drumul cel bun în momentul în care sunt pe buzele unor echipe. Mai mult nu pot să spun. Aștept să se termine sezonul și voi lua o decizie”, a declarat Marius Măldărășanu, conform digisport.ro.