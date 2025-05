Anunţul lui Cristi Balaj după CFR Cluj - U Cluj 1-0: "Mă simt umilit! Am decis să stau deoparte" - Antena Sport

Cristi Balaj a anunţat după victoria lui CFR în derby-ul oraşului Cluj, cu U, că el nu se mai implică în organizarea meciurilor dintre cele două echipe.

Cristi Balaj a precizat că, în prezent, este doar director sportiv la CFR Cluj, ocupându-se exclusiv de partea sportivă. Declaraţia lui Balaj este surprinzătoare, în condiţiile în care el reprezintă punctul de vedere al clubului şi în ceea ce priveşte alte aspecte, inclusiv arbitrajele echipei sale.

Cristi Balaj, după CFR Cluj – U Cluj 1-0: „Mă simt umilit! Am decis să stau deoparte”

„Îmi este greu să înțeleg o rivalitate dusă la extrem între cele două echipe. Am încercat să rezolv această problemă, când mă ocupam eu de organizare. Dacă vă mai amintiți la meciul acela, când pe terenul lor avea loc un festival, noi i-am ajutat pe ei și s-a jucat meciul pe terenul CFR-ului.

Din păcate, nu am reușit să îngrop această secure a războiului. Nu mă voi mai ocupa de această organizare a meciurilor, între cele două echipe. Am decis să stau deoparte. Eu sunt președinte sportiv și mă ocup de echipă. Dacă vreți, puteți să mă întrebați de jucători. Eu nu am reușit și nu mai vreau să mă implic.

Un lucru este cert. Aseară nu au fost incidente în tribune. Eu am încercat, atât cât am putut să rezolv această problemă. Am tot dialogat. Când a venit meciul retur, am comunicat cu omologul meu, dar modul cum s-a comportat cu mine… M-am simțit umilit și m-am simțit jignit”, a declarat Cristi Balaj pentru digisport.ro.