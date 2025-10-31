Anunţul lui Cristiano Bergodi despre transferul lui Denis Alibec - Antena Sport

Închide meniul
Anunţul lui Cristiano Bergodi despre transferul lui Denis Alibec

Radu Constantin Publicat: 31 octombrie 2025, 19:10

Cristiano Bergodi / SPORT PICTURES

Universitatea Cluj are parte de un test important, cu FCSB, în etapa 15 din Liga 1, programată pe 1 noiembrie, de la ora 20:30. Italianul Cristiano Bergodi a vorbit în cadrul unei conferinţe de presă despre meci, dar şi despre un eventual transfer al lui Denis Alibec. Preşedintele Radu Constantea a declarat recent că atacantul FCSB-ului este pe lista de achiziţii a clubului în această iarnă.

„Nu contează că FCSB trece printr-o perioadă grea, nu există asta în fotbal, pentru că la un moment dat se pot schimba radical lucrurile. Atunci când ai jucători importanți, de valoare, de calitate, de personalitate, nu trebuie să îți faci griji. Eu cred că ei sunt în revenire, nu sunt într-o perioadă așa proastă, pentru că au câștigat cu UTA, au câștigat în Cupă cu Gloria Bistrița și vin aici pentru a câștiga trei puncte. Noi trebuie să ne facem jocul nostru, să facem un meci important din toate punctele de vedere. Când echipa se numește FCSB, este normal că îți dă această motivație, această ambiție de a încerca să faci a treia victorie la rând”, a declarat Bergodi.

Cât priveşte venirea lui Denis Alibec la Cluj, tehnicianul italian a evitat să dea detalii. “Alibec este un jucător pe care toată lumea îl cunoaște. E un jucător bun. Are mai puțin spațiu de a juca de la început acolo. Au un lot numeros și valoros și nu ai siguranța că vei juca titular. Declarația domnului Constantea e ceea ce gândește el. Mi se pare normal, corect. Eu mă gândesc la jucătorii mei nu la Alibec. Mă gândesc doar dacă va fi pe teren ca adversar pentru că este un jucător bun”, a mai spus Bergodi.

 

1 EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: “Să îşi vadă fiecare de treaba ei!” 2 Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: “Mulţumită lui”. A numit calităţile românului 3 Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…” 4 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 5 Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB 6 Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze
