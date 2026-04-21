Home | Fotbal | Liga 1 | Anunțul lui Gigi Becali despre transferul lui Dobre de la Rapid la FCSB

Radu Constantin Publicat: 21 aprilie 2026, 8:55

Comentarii
Alex Dobre, la un meci al Rapidului

Alex Dobre a intrat în conflict cu Costel Gâlcă, a fost lăsat pe banca de rezerve, și se vorbește intens de transferul lui de la Rapid, din vară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Întrebat dacă ar fi interesat să-l transfere pe Dobre la FCSB, Gigi Becali a spus că mutarea este imposibilă.

“(n.r: Dobre v-ar interesa?) Hai, mă, că nu se pune problema. Dobre e cel mai bun jucător al Rapidului. N-are rost să vorbim altceva. V-am dat răspunsul. Dobre e fotbalist. Nu că e fotbalist, e fotbalist de fotbalist”, astfel l-a lăudat Gigi Becali pe atacantul giuleștenilor.

Becali spune însă că cel mai bun fotbalist român este jucătorul lui, de la FCSB, Tănase.

“Şi cel mai bun jucător din România e Tănase. Şi cel mai bun de la echipa naţională e Tănase. Mai bun decât Man, mai bun decât toată lumea. Jucător care îţi organizează tot jocul”, a mai spus latifundiarul, citat de Prima Sport.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
