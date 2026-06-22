Anunţul momentului! Agentul lui Denis Drăguş, mesaj clar pentru Gigi Becali. Ce se întâmplă cu internaţionalul român

Gigi Becali a susţinut că a ajuns la un acord cu Denis Drăguş şi că mai aşteaptă doar acordul oficialilor de la Trabzonspor.

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Totuşi, agentul atacantului de 26 de ani cotat la 2 milioane de euro, Enrico Sposato, susţine că nu se pune problema unui transfer la FCSB şi că Drăguş e cu gândul doar la Trabzonspor.

Denis Drăguş nu ajunge la FCSB

“Denis este concentrat pe noul sezon alături de Trabzonspor. Are un mare respect pentru club și este extrem de motivat să confirme. Este firesc ca Denis să fie mândru și onorat când aude că este dorit de patronul unui club precum FCSB.

Apreciem sincer ceea ce a declarat domnul Becali. Faptul că este asociat cu FCSB reprezintă ceva ce orice jucător român ar privi cu mândrie. Scopul său este să continue să se dezvolte la cel mai înalt nivel posibil. Pentru asta trebuie multă răbdare, muncă și perseverență.

În acest moment, însă, atenția lui Denis rămâne îndreptată către Trabzonspor și sezonul care urmează. Vrea să facă meciuri bune și să demonstreze ce fotbalist de clasă este”, a spus Enrico Sposato, pentru digisport.ro.