“Asta mă doare”. Costel Gâlcă, anunţ despre viitorul lui la Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo

Viviana Moraru Publicat: 25 aprilie 2026, 15:39

Costel Gâlcă / Sport Pictures

Costel Gâlcă a oferit declaraţii despre viitorul său la Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Cele două rivale se vor înfrunta în etapa a şasea a play-off-ului, meciul urmând să se dispute duminică, de la ora 21:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La conferinţa de presă premergătoare partidei, Costel Gâlcă a fost întrebat dacă va continua la Rapid şi din sezonul viitor. Ţinând cont de ultimele rezultate înregistrate de echipă, au existat zvonuri conform cărora acesta ar putea fi înlocuit.

Costel Gâlcă nu a vrut să ofere un răspuns concret despre viitorul său, antrenorul anunţând că decizia finală o va lua la finalul sezonului. El mai are contract cu giuleştenii

De asemenea, Costel Gâlcă s-a declarat dezamăgit de faptul că echipa nu are mai multe puncte în acest sezon. Antrenorul a transmis că jucătorii trebuie să dea totul pentru a obţine rezultatele dorite.

“(N.r. Va rămâne Costel Gâlcă la Rapid şi după încheierea sezonului?) Mi-aş fi dorit mult mai mult, am demonstrat-o, am stat între primele trei, am avut multe opţiuni să fim mult mai sus. E important la o echipă tot, jucătorii aduşi în iarnă, în vară, în permanenţă trebuie să creşti, de la an la an, să fii mult mai exigent şi cu jucătorii, cu staff-ul, cu cine vreţi.

Reclamă
Reclamă

Acest lucru nu pot să-l spun decât la sfârşitul campionatului. Mă doare că nu avem mai multe puncte. Puteam să fim acolo, dar sunt multe cauze, e prea mult de discutat”, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de presă, înainte de Dinamo – Rapid.

Reclamă
Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
Singura comună din țară care-și cultivă cartofii pentru prânzul elevilor. Costurile se ridică la 5.000 €
Gestul făcut de Sabin Ilie către antrenor după un gol, care l-a urmărit în toata cariera pe Marian Aliuță: “Mi-a zis Adrian, frate-său, sa nu le zic alor că-l cunosc, că mă dau afară”
18:30

Bayern Munchen, revenirea sezonului în Bundesliga! Campioana era condusă cu 3-0, dar a urmat ceva ireal
18:22

Șoc la WTA Madrid! Iga Swiatek, eliminată în turul al treilea. Poloneza a părăsit terenul în lacrimi
18:14

Mirel Rădoi, semnal de alarmă după debutul de coșmar la Gaziantep: „Trebuie să ne corectăm greșelile cât mai repede”
18:02

VIDEONebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme
18:01

VIDEOPep Guardiola, moment uluitor cu un suporter Arsenal: „Te urăsc, mi-ai distrus viața”
17:41

Cristi Chivu, pus pe glume înaintea duelului cu Torino: „Dacă voi mai fi la Inter anul viitor, vă spun”
1 Gigi Becali îi prelungește contractul, după FCSB – Petrolul 3-1: „E mai bun decât înainte” 2 Adrian Ilie s-a decis! Anunțul făcut de “Cobra” despre venirea mult dorită de Gigi Becali la FCSB 3 “Va fi cel mai mare jucător al României!” Mircea Lucescu i-a simţit valorea, despre cine este vorba 4 FIFA a decis! Ce se întâmplă cu înlocuirea Iranului cu Italia la Campionatul Mondial din vară 5 Salariu de 30.000 de euro pentru Daniel Pancu. Antrenorul e gata să semneze: “E un fenomen” 6 Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la viitorul lui Zeljko Kopic la Dinamo: „Vom accepta să plece”
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor