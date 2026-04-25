“Asta mă doare”. Costel Gâlcă, anunţ despre viitorul lui la Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo

Costel Gâlcă a oferit declaraţii despre viitorul său la Rapid, înaintea derby-ului cu Dinamo. Cele două rivale se vor înfrunta în etapa a şasea a play-off-ului, meciul urmând să se dispute duminică, de la ora 21:00.

La conferinţa de presă premergătoare partidei, Costel Gâlcă a fost întrebat dacă va continua la Rapid şi din sezonul viitor. Ţinând cont de ultimele rezultate înregistrate de echipă, au existat zvonuri conform cărora acesta ar putea fi înlocuit.

Costel Gâlcă nu a vrut să ofere un răspuns concret despre viitorul său, antrenorul anunţând că decizia finală o va lua la finalul sezonului. El mai are contract cu giuleştenii

De asemenea, Costel Gâlcă s-a declarat dezamăgit de faptul că echipa nu are mai multe puncte în acest sezon. Antrenorul a transmis că jucătorii trebuie să dea totul pentru a obţine rezultatele dorite.

“(N.r. Va rămâne Costel Gâlcă la Rapid şi după încheierea sezonului?) Mi-aş fi dorit mult mai mult, am demonstrat-o, am stat între primele trei, am avut multe opţiuni să fim mult mai sus. E important la o echipă tot, jucătorii aduşi în iarnă, în vară, în permanenţă trebuie să creşti, de la an la an, să fii mult mai exigent şi cu jucătorii, cu staff-ul, cu cine vreţi.