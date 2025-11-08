Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rapid - FC Argeș LIVE TEXT (ora 20.30). Ce surprize sunt în echipele de start - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Rapid – FC Argeș LIVE TEXT (ora 20.30). Ce surprize sunt în echipele de start

Rapid – FC Argeș LIVE TEXT (ora 20.30). Ce surprize sunt în echipele de start

Radu Constantin Publicat: 8 noiembrie 2025, 19:56

Comentarii
Rapid – FC Argeș LIVE TEXT (ora 20.30). Ce surprize sunt în echipele de start

Rapid – FC Argeș se va disputa astăzi, de la ora 20:30, pe Stadionul din Giulești, în etapa 16 din Liga 1. Meciul va fi liveTEXT pe as.ro și în aplicaţia AntenaSport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea acestei etape, trupa lui Costel Gâlcă se află pe primul loc în Superligă, la egalitate de puncte cu FC Botoșani, în timp ce piteștenii ocupă poziția a cincea în clasament.

Rapid – FC Argeș LIVETEXT

Echipele de start  

Rapid: Aioani – Onea, Pașcanu, Bolgado, Braun – Vulturar, Keita – Dobre, Christensen, Petrila – Koljic
Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Bădescu, Manea, Hromada, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
Antrenor: Costel Gâlcă

Reclamă
Reclamă

FC Argeș: Lazar – Borța, M. Tudose, Orozco, Garutti, Briceag – Caio Martins, Sierra, V. Rață – R. Moldoveanu, Bettaieb
Rezerve: Straton, Oancea, Tofan, Seto, R. Popescu, Pîrvu, Tchassem, Brobbey, Matos, Manole
Antrenor: Bogdan Andone

Stadion: Giulești
Arbitru: Colţescu Sebastian
Asistenți: Mitruţi Daniel și Vişan Florian Alexandru
Arbitru VAR: Chivulete Andrei Florin
Asistent VAR: Gheorghe Sebastian Eugen

"Ferească Dumnezeu! Eşti nebun la cap?" Cum a fost prins un neamţ cu mama moartă în maşină pe A2"Ferească Dumnezeu! Eşti nebun la cap?" Cum a fost prins un neamţ cu mama moartă în maşină pe A2
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tradiţii şi obiceiuri de Sf. Mihail şi Gavril. Ce trebuie să evităm astăzi cu orice preţ
Observator
Tradiţii şi obiceiuri de Sf. Mihail şi Gavril. Ce trebuie să evităm astăzi cu orice preţ
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
Fanatik.ro
Ce mânca Adrian Mutu pe când era fotbalist în România. Alimentele care i-au distrus ficatul Briliantului
19:54
Ilyeş a făcut praf arbitrajul după Dinamo – Csikszereda 4-0: “Penibil, mă gândeam că ne-am întors în 1989”
19:49
LIVE VIDEOCalificările Marelui Premiu al Braziliei, ACUM pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Norris a câştigat sprintul
19:47
Incredibil! Neluţu Varga i-a dat 100.000 de euro lui Gigi Becali ca să-l transfere pe Louis Munteanu. Ce s-a decis
19:37
Ianis Hagi a înscris un gol asemănător cu cel marcat de tatăl său în urmă cu 27 de ani! Reacţia presei turce
19:30
Dinamo – Csikszereda 4-0. Meciul anului pentru “câini” şi au urcat pe 3 în Liga 1!
19:12
Deian Sorescu a ratat un penalty în meciul contra lui Valentin Mihăilă! Notele primite de români
Vezi toate știrile
1 FotoClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor 2 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 3 Dinamo, dată în judecată! Procesul pornit de la un nume de legendă al “câinilor roșii” 4 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1 5 “Război civil” în vestiarul lui Rayo. Andrei Rațiu, luat la întrebări după o ședință de urgență 6 Costel Gâlcă, vești proaste înaintea meciului cu FC Argeș: „Nu poate reveni”
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență