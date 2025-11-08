Rapid - FC Argeș LIVE TEXT (ora 20.30). Ce surprize sunt în echipele de start - Antena Sport

Rapid – FC Argeș se va disputa astăzi, de la ora 20:30, pe Stadionul din Giulești, în etapa 16 din Liga 1. Meciul va fi liveTEXT pe as.ro și în aplicaţia AntenaSport.
Înaintea acestei etape, trupa lui Costel Gâlcă se află pe primul loc în Superligă, la egalitate de puncte cu FC Botoșani, în timp ce piteștenii ocupă poziția a cincea în clasament.
Rapid – FC Argeș LIVETEXT
Echipele de start
Rapid: Aioani – Onea, Pașcanu, Bolgado, Braun – Vulturar, Keita – Dobre, Christensen, Petrila – Koljic
Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Bădescu, Manea, Hromada, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
Antrenor: Costel Gâlcă
FC Argeș: Lazar – Borța, M. Tudose, Orozco, Garutti, Briceag – Caio Martins, Sierra, V. Rață – R. Moldoveanu, Bettaieb
Rezerve: Straton, Oancea, Tofan, Seto, R. Popescu, Pîrvu, Tchassem, Brobbey, Matos, Manole
Antrenor: Bogdan Andone
Stadion: Giulești
Arbitru: Colţescu Sebastian
Asistenți: Mitruţi Daniel și Vişan Florian Alexandru
Arbitru VAR: Chivulete Andrei Florin
Asistent VAR: Gheorghe Sebastian Eugen
