Rapid - FC Argeș LIVE TEXT (ora 20.30). Ce surprize sunt în echipele de start - Antena Sport

Rapid – FC Argeș se va disputa astăzi, de la ora 20:30, pe Stadionul din Giulești, în etapa 16 din Liga 1. Meciul va fi liveTEXT pe as.ro și în aplicaţia AntenaSport.

Înaintea acestei etape, trupa lui Costel Gâlcă se află pe primul loc în Superligă, la egalitate de puncte cu FC Botoșani, în timp ce piteștenii ocupă poziția a cincea în clasament.

Rapid – FC Argeș LIVETEXT

Echipele de start

Rapid: Aioani – Onea, Pașcanu, Bolgado, Braun – Vulturar, Keita – Dobre, Christensen, Petrila – Koljic

Rezerve: Stolz, Ciobotariu, Bădescu, Manea, Hromada, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor

Antrenor: Costel Gâlcă