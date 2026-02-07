"Asta nu e o greșeală umană". Elias Charalambous, acuzații grave înainte de Oțelul Galați - FCSB - Antena Sport

Elias Charalambous a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul din Liga 1, iar tehnicianul cipriot a avut un discurs extrem de dur la adresa lui Iulian Călin, cel care a fost la centru la duelul cu Botoșani. Antrenorul nu înțelege motivul pentru care echipa sa nu a primit o lovitură de la 11 metri la scorul de 0-0.

FCSB urmează să se dueleze cu Oțelul Galați duminică, însă Elias Charalambous încă are “pe retină” o fază petrecută la partida din meciul câștigat cu FC Botoșani, scor 2-1. În minutul 26, Darius Olaru a fost tras în careu de Bordeianu, iar căpitanul roș-albaștrilor a solicitat o lovitură de la 11 metri.

Elias Charalambous nu s-a ferit de cuvinte la adresa arbitrajului

Iulian Călin nu a arătat spre punctul cu var, iar după ce Mihai Stoica și-a exprimat nemulțumirea cu privire la ce s-a întâmplat, a venit și rândul lui Elias Charalambous. Într-un discurs mai rar întâlnit la antrenorul de 45 de ani, el a fost extrem de tranșant și a insinuat că ceea ce a făcut centralul de la meci nu este o greșeală involuntară, ci ceva intenționat.

“Pentru mine a fost clar. Am văzut și după meci. Arbitrul era la 2-3 metri de el, asta nu e o greșeală umană. Vorbim de greșeli umane dacă ești departe, dacă ai jucători în față, dacă nu ai un unghi bun. Atunci înțeleg.

Dar dacă ești la 2-3 metri și vezi că este o tragere de tricou, nu o dată, ci de 3 ori… Dinamo a primit penalty cu noi (n.r. în tur, la duelul dintre Radunovic și Armstrong) și nu a fost atâta intenție. Înseamnă că nu e greșeală umană.