Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: "Împrumut cu opțiune de cumpărare" - Antena Sport

Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: "Împrumut cu opțiune de cumpărare"

Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: "Împrumut cu opțiune de cumpărare"

Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare”

Andrei Nicolae Publicat: 7 august 2025, 15:31

Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: Împrumut cu opțiune de cumpărare

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Antena Sport

Gigi Becali a tras pe linie moartă mai mulți jucători ca urmare a perioadei nefaste prin care trece FCSB în startul noului sezon. Pe lângă Marius Ștefănescu sau Ovidiu Perianu, patronul clubului bucureștean a anunțat că vrea să îl dea și la Andrei Gheorghiță.

Deși se vorbea despre o mutare a mijlocașului stânga la Petrolul Ploiești, jucătorul de 23 de ani va ajunge în cele din urmă la Universitatea Cluj, aspect confirmat astăzi și de președintele ardelenilor.

Andrei Gheorghiță va fi împrumutat la “U” Cluj

În ciuda faptului că inclusiv Becali declara zilele trecute că jucătorul de 23 de ani va ajunge la formația din Ploiești, situația a luat o întorsătură drastică pentru fotbalistul venit de la Poli Iași. Andrei Gheorghiță va fi împrumutat la Universitatea Cluj și va avea ocazia să se lupte pentru al doilea an la rând pentru un loc în play-off și implicit în cupele europene.

Această veste a fost confirmată inclusiv de patronul FCSB, Gigi Becali, iar recent președintele lui “U” a declarat și el că astăzi, 7 august, ar urma să se perfecteze mutarea.

În principiu, în cursul zile de astăzi ar trebui să se rezolve. Vorbim despre un împrumut pentru un an, cu opțiune de cumpărare“, a spus Radu Constantea, conducătorul ardelenilor, potrivit prosport.ro.

Transferat iarna trecută de FCSB, la doar al doilea său meci în tricoul “roș-albastru”, mijlocașul a marcat în meciul cu PAOK Salonic din faza grupei Europa League atunci când grecii conduceau cu 1-0. Fotbalistul de 23 de ani și-a readus echipa în joc, după care campioana en-titre s-a impus cu 2-1. În ciuda startului de vis, golul cu PAOK a rămas singurul marcat de Gheorghiță pentru FCSB și a ieșit din planurile patronului.

Comentarii


