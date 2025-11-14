Gigi Becali a întrebat AI dacă ajunge cu FCSB în play-off. Ce calcule a făcut: "O să spulber de acum" - Antena Sport

Pare banc, dar nu este. Gigi Becali spune că a întrebat AI despre șansele pe care le are campioana României în lupta pentru un loc de play-off.

“Am ajuns eu, care nu mă interesa, să mă uit pe aplicație. Noi acum jucăm cu Petrolul și Farul cu Oțelul. Am ajuns să fac calcule iar, care pe mine nu mă interesa așa ceva. Am ajuns să-l întreb pe AI (Inteligența Artificială). O să spulber de acum, de-aia îi bag în frică (pe jucători). O să câștig 14 meciuri la rând”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.ro.

Gigi Becali crede în şansa FCSB-ului, iar condiţia este să o bată obligatoriu pe Farul Constanţa. „Trebuie s-o bat pe Farul. Dacă o bați, la revedere. Jucăm cu Petrolul acasă și apoi jucăm cu Farul. Dacă nu câștigi meciul ăsta, când ai nevoie ca de aer ca să fii în play-off, pentru ce mai vii să joci fotbal? Stai, mă, acasă la tine.Pentru ce mai ești fotbalist? Dacă nu câștigi meciul cu Farul, tu care ai luat sute de mii, rupe-ți, mă, contractul de fotbalist și stai acasă. În fotbal se întâmplă multe, dar eu am văzut la echipele mari că, atunci când au nevoie neapărată de o victorie, își dau viața și câștigă.Dacă tu îi dai Farului un gol în minutul 15 și apoi joci miuța, apoi cine știe. Nu-ți dau patru, că nu pot să-ți dea patru, dar îți dă unul și te egalează”, a mai declarat Gigi Becali.

FCSB se află pe locul 9 în Liga 1, cu 20 de puncte, la 5 puncte distanță de ultimul loc din play-off, ocupat în prezent de Farul Constanța.