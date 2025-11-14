Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a întrebat AI dacă ajunge cu FCSB în play-off. Ce calcule a făcut: "O să spulber de acum" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a întrebat AI dacă ajunge cu FCSB în play-off. Ce calcule a făcut: “O să spulber de acum”

Gigi Becali a întrebat AI dacă ajunge cu FCSB în play-off. Ce calcule a făcut: “O să spulber de acum”

Radu Constantin Publicat: 14 noiembrie 2025, 16:47 / Actualizat: 14 noiembrie 2025, 19:15

Comentarii
Gigi Becali a întrebat AI dacă ajunge cu FCSB în play-off. Ce calcule a făcut: O să spulber de acum

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Profimedia

Pare banc, dar nu este. Gigi Becali spune că a întrebat AI despre șansele pe care le are campioana României în lupta pentru un loc de play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Am ajuns eu, care nu mă interesa, să mă uit pe aplicație. Noi acum jucăm cu Petrolul și Farul cu Oțelul. Am ajuns să fac calcule iar, care pe mine nu mă interesa așa ceva. Am ajuns să-l întreb pe AI (Inteligența Artificială). O să spulber de acum, de-aia îi bag în frică (pe jucători). O să câștig 14 meciuri la rând”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.ro.

Gigi Becali crede în şansa FCSB-ului, iar condiţia este să o bată obligatoriu pe Farul Constanţa. „Trebuie s-o bat pe Farul. Dacă o bați, la revedere. Jucăm cu Petrolul acasă și apoi jucăm cu Farul. Dacă nu câștigi meciul ăsta, când ai nevoie ca de aer ca să fii în play-off, pentru ce mai vii să joci fotbal? Stai, mă, acasă la tine.Pentru ce mai ești fotbalist? Dacă nu câștigi meciul cu Farul, tu care ai luat sute de mii, rupe-ți, mă, contractul de fotbalist și stai acasă. În fotbal se întâmplă multe, dar eu am văzut la echipele mari că, atunci când au nevoie neapărată de o victorie, își dau viața și câștigă.Dacă tu îi dai Farului un gol în minutul 15 și apoi joci miuța, apoi cine știe. Nu-ți dau patru, că nu pot să-ți dea patru, dar îți dă unul și te egalează”, a mai declarat Gigi Becali.

FCSB se află pe locul 9 în Liga 1, cu 20 de puncte, la 5 puncte distanță de ultimul loc din play-off, ocupat în prezent de Farul Constanța.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O tânără s-a împrumutat 7.000 de lei la un IFN şi a avut de plată 78.000 de lei
Observator
O tânără s-a împrumutat 7.000 de lei la un IFN şi a avut de plată 78.000 de lei
Dramă trasă la indigo! În 2020, un băiețel a murit după o anestezie realizată la un cabinet stomatologic din Pitești. Ce s-a întâmplat după ce cazul nu a mai fost mediatizat
Fanatik.ro
Dramă trasă la indigo! În 2020, un băiețel a murit după o anestezie realizată la un cabinet stomatologic din Pitești. Ce s-a întâmplat după ce cazul nu a mai fost mediatizat
19:07
Tamaş, despre Drăguşin: “Nu a demonstrat nimic!” De ce crede că nu trebuia să semneze cu Tottenham
19:00
LIVE SCOREFinlanda – Malta 0-0. De la 21:45 joacă Germania și Olanda. Programul complet al zilei în preliminariile CM 2026
18:54
Finlanda U21 – România U21 2-0. Tricolorii suferă primul eșec din preliminariile CE 2027
18:44
Musi, din nou probleme medicale. De ce nu a jucat cu Finlanda
18:31
VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 14 noiembrie
18:24
Real Madrid a pus ochii pe noul star din fotbalul mondial! Are 19 ani și poate fi următorul transfer record
Vezi toate știrile
1 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală 2 E oficial. A uitat trecutul de la FCSB şi a semnat cu Universitatea Craiova, Mihai Rotaru confirmă! 3 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 4 Mircea Lucescu a ratat să-l cheme la naţionala României, acum e la un pas să semneze cu Manchester United! 5 Primul jucător care e OUT de la Rapid. La cine va renunța Costel Gâlcă în iarnă 6 Foto“Vă pupă păpușicile!” Prima postare a lui Gabi Tamaş după ce el şi Dan Alexa au câştigat Asia Express
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!