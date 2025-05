Atacantul de Liga Campionilor pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB! Suma oferită - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit că nu a renunțat la transferul lui Dennis Politic. Patronul a anunțat că urmează să înceapă negocierile cu Dinamo, pentru transferul jucătorului.

Totodată, Gigi Becali a spus că pregătește un total de „3 sau 4 achiziții” pentru perioada de mercato din vară.

„Nu am mai vorbit, dar nu am renunţat. Ce am spus, am spus. Nu-i la ei încă mingea, nu am jucat-o, e la centrul terenului. Urmează să negociem, mingea e la centru, ne apucăm să o jucăm. Văd stilul lui, cum conduce mingea, ce execuţii are, îmi place un atacant bun în stânga. Cum iau eu jucătorii…la Cisotti nu se pune problema, că la televizor când juca Galaţi, se vorbea doar de el. Înseamnă că e bun. Şi Boateng, fundaş central. Şi Louis Munteanu, nu-l dă, aşa a spus omul. Nu-l dă, nu-l dă, să fie sănătos. Milioanele de euro nu le dau din buzunar, le-am câştigat.