Au venit amenzile după Dinamo - Rapid. Suma importantă pe care o au de plătit oficialii din Ştefan cel Mare - Antena Sport

Nu există derby Dinamo – Rapid fără incidente. Jandarmeria Capitalei a anunţat ce măsuri au fost luate, iar gruparea din Ştefan cel Mare a fost amendată cu 70.000 de lei. Totodată, șase suporteri au fost interziși pe stadioane pentru perioade cuprinse între șase luni și un an.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Iată mai jos ce decizii s-au luat:

”În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit șase acte de sesizare a organelor de urmărire penală, astfel:

– un act de sesizare în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive

– trei acte de sesizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive

– un act de sesizare în conformitate cu prevederile art. 193 din Codul Penal al României

– un act de sesizare în conformitate cu prevederile art. 257 din Codul Penal al României

De asemenea, jandarmii au aplicat 49 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 95.285 de lei. Subliniem faptul că, dintre acestea, trei sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 70.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar trei sancţiuni contravenționale, în valoare de 10.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 6 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni și 1 an.