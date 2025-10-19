Derapaj rasist la Dinamo - Rapid. Bannerul afișat în peluza alb-roșie + replica giuleștenilor - Antena Sport

Suporterii lui Dinamo au afișat un banner grobian la derby-ul cu Rapid de pe Arena Națională. În Peluza Cătălin Hîldan a apărut un mesaj pe pânză care face aluzie la modul rasist în care sunt numiți alb-vișiniii și suporterii lor.

În peluza formației alb-roșie apărut un banner pe care era scria mesajul: “Decât toată viața cioară / Mai bine o zi vultur“. Suporterii Rapidului, anticipând ce urma să apară în PCH, au venit cu o replică pentru rivali.

Dinamo și Rapid s-au duelat și în tribune

În peluza alb-vișinie a apărut următorul banner: “Aceleași dume expirate: fier, păsări și obiecte furate“, drept replică pentru bannerul rasist al dinamoviștilor. Cu toate acestea, și suporterii Rapidului au avut un mesaj care nu este demn să fie prezent pe un stadion: “Dacă fanii dinamoviști se numesc «câini», fanele cum se numesc?“.

Tot în peluza alb-vișinie, a apărut următorul mesaj în inelul superior de pe Arena Națională: “Numele vostru provoacă greață / Din Berlin până la Volga rusescă“. În cealaltă parte a stadionului a figurat un mesaj al alb-roșiilor îndreptat către liderul galeriei rapidiste, Liviu Ungureanu, poreclit “Bocciu”: “S-a întors după un an / Vocea a doua a lu’ Salam“.