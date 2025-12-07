Basarab Panduru a "distrus" o vedetă a FCSB-ului: "Dă, bă, gol" - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 7 decembrie 2025, 8:19

Basarab Panduru / captura orangesport.ro

Criticat dur de Gigi Becali (67 de ani) după derby-ul FCSB-Dinamo 0-0, Tavi Popescu (22 de ani) a fost “luat la rost” şi de Basarab Panduru.

Tavi Popescu a scăpat, la un moment dat, singur cu portarul Epassy, a încercat să îl lobeze, dar a evitat să tragă cu stângul. El a trimis cu dreptul, cu exteriorul, iar mingea s-a dus peste poartă.

Basarab Panduru nu l-a menajat pe Tavi Popescu: “Bagă exteriorul ăla și se duce mingea la 20 de metri peste poartă”

“Tot aud cât de tehnic e Octavian Popescu. Păi, dă, bă, gol! Epassy iese prost din poartă, iar tu dai peste poartă. Tehnic înseamnă să dai exterior sau printre picioare? Tehnic însemna să bagi mingea în poartă. Asta e cea mai mare ocazie, de fapt.

El e cel mai tehnic jucător din România, portarul era pe drum. Trebuia să dai peste el. El bagă exteriorul ăla și se duce mingea la 20 de metri peste poartă”, a declarat Basarab Panduru pentru primasport.ro.

Becali l-a făcut şi el praf pe Tavi Popescu după derby-ul FCSB-Dinamo 0-0. Dacă în trecut declara că îl va vinde pe Tavi Popescu pe cea mai mare sumă din istoria României, în ultima vreme patronul FCSB-ului l-a tot criticat pe tânărul jucător. Becali a fost deranjat că Tavi Popescu a cerut să fie schimbat la partida de Cupă cu UTA. El a susţinut că lui Tavi Popescu nu i-a convenit că a făcut deplasarea la Arad, în condiţiile în care celelalte vedete ale FCSB-ului, printre care Darius Olaru şi Florin Tănase, au rămas acasă.

Becali e de părere că Tavi Popescu face anumite lucruri pentru ca el să îl lase liber de contract, dar a subliniat că nu se va întâmpla acest lucru.

