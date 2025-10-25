Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Bătaie între fanii dinamovişti la meciul cu FC Argeş! Sancţiunea Jandarmeriei - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Bătaie între fanii dinamovişti la meciul cu FC Argeş! Sancţiunea Jandarmeriei

Bătaie între fanii dinamovişti la meciul cu FC Argeş! Sancţiunea Jandarmeriei

Publicat: 25 octombrie 2025, 11:03

Comentarii
Bătaie între fanii dinamovişti la meciul cu FC Argeş! Sancţiunea Jandarmeriei

Fanii lui Dinamo, la un meci / Sport Pictures

Jandarmeria a intervenit după ce un incident a avut loc între facţiuni ale fanilor dinamovişti, la pauza meciului cu FC Argeş.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un suporter a fost amendat cu 500 de lei şi a primit interdicţie la evenimente sportive pentru un an.

Un suporter al lui Dinamo, interzis pe stadioane timp de un an

Potrivit gsp.ro, la pauza meciului FC Argeş – Dinamo 1-1 a izbucnit un conflict între o parte din Peluza Cătălin Hîldan şi o parte din Peluza Sud Dinamo. A avut loc o bătaie, dar Jandarmeria a intervenit rapid şi a stins conflictul.

450 de fani ai lui Dinamo au avut bilete la partida de la Mioveni.

Din ceea ce mi-au transmis colegii mei aflați pe teren, la pauza meciului FC Argeș – Dinamo, a avut loc un incident între două facțiuni ale galeriei oaspete, în urma căruia a fost sustrasă o persoană pentru identificare și posibil sancționare. Până în acest moment, nu am date în privința unei sancțiuni”, declara locotenent Marin Lucian Bogdan, purtător de cuvânt al Grupării de Jandarmi Mobilă „Frații Buzești” Craiova, pentru sursa citată.

Reclamă
Reclamă

Declaraţia a fost dată înainte de a fi stabilită sancţiunea pentru fanul care a fost implicat în conflict.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
Observator
Bugetarii care au 250.000 de lei salariu pe lună. "Cum să fie justificate?"
Ce s-a ales de Cătălina Ponor, campioana olimpică adorată de milioane de români. Ce face astăzi, la 21 de ani de când a câștigat trei medalii de aur la JO
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Cătălina Ponor, campioana olimpică adorată de milioane de români. Ce face astăzi, la 21 de ani de când a câștigat trei medalii de aur la JO
11:02
Răspuns dur pentru Mircea Lucescu de la liderul Ligii 1: “Nu suntem leproși sau nu are nimeni vreo boală incurabilă aici”
10:36
Giovanni Becali a numit vedeta FCSB-ului care i-a dat informaţii lui Gigi Becali: “Lumea îi zice «sifonul»”
10:30
LIVE TEXTSabrina Voinea şi Denisa Golgotă luptă pentru medalii la Campionatele Mondiale de Gimnastică
10:03
Campionul României cu roş-albaştrii a spus suma uriaşă de la care trebuie să plece licitaţia pentru marca Steaua
9:39
Vedetele lui Dinamo, criticate de Ilie Dumitrescu: “Al doilea meci când nu se ridică la un nivel bun”
8:58
Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român”
Vezi toate știrile
1 VIDEOVerstappen, cel mai rapid în al doilea antrenament din MP al Mexicului. Cursa e duminică (21:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 2 Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere 3 Gigi Becali a dezvăluit marele regret de la FCSB: “I-am dat salariu ca prostul. E un pariu pierdut” 4 Ce au scris spaniolii despre Ionuţ Radu, după ce Celta Vigo a învins-o pe Nice în Europa League 5 Zeljko Kopic a spus motivul pentru care i-a schimbat pe Cătălin Cîrjan şi Alex Musi în meciul cu FC Argeş! 6 Mihai Rotaru, categoric după ce Rădoi l-a scos pe Baiaram din lot: “Se puteau aborda altfel lucrurile”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene