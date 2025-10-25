Bătaie între fanii dinamovişti la meciul cu FC Argeş! Sancţiunea Jandarmeriei - Antena Sport

Jandarmeria a intervenit după ce un incident a avut loc între facţiuni ale fanilor dinamovişti, la pauza meciului cu FC Argeş.
Un suporter a fost amendat cu 500 de lei şi a primit interdicţie la evenimente sportive pentru un an.
Un suporter al lui Dinamo, interzis pe stadioane timp de un an
Potrivit gsp.ro, la pauza meciului FC Argeş – Dinamo 1-1 a izbucnit un conflict între o parte din Peluza Cătălin Hîldan şi o parte din Peluza Sud Dinamo. A avut loc o bătaie, dar Jandarmeria a intervenit rapid şi a stins conflictul.
450 de fani ai lui Dinamo au avut bilete la partida de la Mioveni.
„Din ceea ce mi-au transmis colegii mei aflați pe teren, la pauza meciului FC Argeș – Dinamo, a avut loc un incident între două facțiuni ale galeriei oaspete, în urma căruia a fost sustrasă o persoană pentru identificare și posibil sancționare. Până în acest moment, nu am date în privința unei sancțiuni”, declara locotenent Marin Lucian Bogdan, purtător de cuvânt al Grupării de Jandarmi Mobilă „Frații Buzești” Craiova, pentru sursa citată.
Declaraţia a fost dată înainte de a fi stabilită sancţiunea pentru fanul care a fost implicat în conflict.
- Răspuns dur pentru Mircea Lucescu de la liderul Ligii 1: “Nu suntem leproși sau nu are nimeni vreo boală incurabilă aici”
- Giovanni Becali a numit vedeta FCSB-ului care i-a dat informaţii lui Gigi Becali: “Lumea îi zice «sifonul»”
- Vedetele lui Dinamo, criticate de Ilie Dumitrescu: “Al doilea meci când nu se ridică la un nivel bun”
- Ştefan Baiaram a vrut să îi returneze lui Mirel Rădoi cadoul de 18.000 de euro! Dezvăluirea lui Mihai Rotaru
- Ilie Dumitrescu a intervenit în conflictul dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi: „Nu renunți la Bellingham sau Mbappe”