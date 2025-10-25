Becali contestă la UEFA decizia prin care i se ia Cupa Campionilor: "E la mintea cocoşului că suntem Steaua" - Antena Sport

Închide meniul
Becali contestă la UEFA decizia prin care i se ia Cupa Campionilor: "E la mintea cocoşului că suntem Steaua"

Fotbal | Liga 1

Becali contestă la UEFA decizia prin care i se ia Cupa Campionilor: “E la mintea cocoşului că suntem Steaua”

Publicat: 25 octombrie 2025, 13:45

Becali contestă la UEFA decizia prin care i se ia Cupa Campionilor: E la mintea cocoşului că suntem Steaua

Gigi Becali / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că FCSB a trimis notificare la UEFA prin care contestă decizia prin care echipa lui nu mai e recunoscută drept câştigătoare a Cupei Campionilor.

Deşi instanţa a decis că palmaresul de până în 1998 îi aparţine CSA Steaua, Becali susţine că echipa lui ar trebui să fie recunoscută drept câştigătoare a Cupei Campionilor, fiindcă ar fi continuat activitatea Stelei.

FCSB cere la UEFA să îi fie recunoscută Cupa Campionilor

FCSB primea o sumă de la UEFA pentru că era recunoscută drept câştigătoare a Cupei Campionilor.

UEFA a decis, recent, să şteargă Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului şi să o treacă la Steaua Bucureşti.

“Nu mă deranjează, să spun și de ce. Așa spune hotărârea judecătorească, nu? Că ei au câștigat-o, nu? Că după 2003 palmaresul ne aparține nouă.

Noi am cerut acum, la UEFA, să citească hotărârea, care spune că FCSB a asigurat continuitatea. Ca atare, dacă am asigurat continuitatea, din 2003 e la noi. Bine, e anomalie, că, din moment ce am asigurat continuitatea, e la noi definitiv Cupa Campionilor, nu are ce căuta la CSA. 

Ei trebuie să o mute la noi. Au luat de bună ce a trimis Talpan. Oricum aia nu afectează cu nimic coeficientul UEFA. Eu i-am spus avocatului Căvescu să facă adresă la UEFA cu hotărârea și să sublinieze că ăia de la CSA nu mai pot emite pretenții din 1998, când a luat-o asociația. Iar din 2003 până acum zice că aparține FCSB-ului.

E la mintea cocoșului că noi suntem Steaua dacă scrie că am asigurat continuitatea”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Ce favoruri i-au cerut magistraţii lui Grindeanu, la întâlnirea separată privind pensiile specialeCe favoruri i-au cerut magistraţii lui Grindeanu, la întâlnirea separată privind pensiile speciale
Gigi Becali se judecă în instanţă cu CSA Steaua. Clubul Armatei reclamă un presupus prejudiciu produs de FCSB prin folosirea fără drept a mărcii “Steaua”. CSA Steaua solicită ca FCSB să plătească 37 de milioane de euro pentru acoperirea acestui presupus prejudiciu.

