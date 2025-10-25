Becali contestă la UEFA decizia prin care i se ia Cupa Campionilor: "E la mintea cocoşului că suntem Steaua" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că FCSB a trimis notificare la UEFA prin care contestă decizia prin care echipa lui nu mai e recunoscută drept câştigătoare a Cupei Campionilor.

Deşi instanţa a decis că palmaresul de până în 1998 îi aparţine CSA Steaua, Becali susţine că echipa lui ar trebui să fie recunoscută drept câştigătoare a Cupei Campionilor, fiindcă ar fi continuat activitatea Stelei.

FCSB cere la UEFA să îi fie recunoscută Cupa Campionilor

FCSB primea o sumă de la UEFA pentru că era recunoscută drept câştigătoare a Cupei Campionilor.

UEFA a decis, recent, să şteargă Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului şi să o treacă la Steaua Bucureşti.

“Nu mă deranjează, să spun și de ce. Așa spune hotărârea judecătorească, nu? Că ei au câștigat-o, nu? Că după 2003 palmaresul ne aparține nouă.