Becali contestă la UEFA decizia prin care i se ia Cupa Campionilor: "E la mintea cocoşului că suntem Steaua" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că FCSB a trimis notificare la UEFA prin care contestă decizia prin care echipa lui nu mai e recunoscută drept câştigătoare a Cupei Campionilor.
Deşi instanţa a decis că palmaresul de până în 1998 îi aparţine CSA Steaua, Becali susţine că echipa lui ar trebui să fie recunoscută drept câştigătoare a Cupei Campionilor, fiindcă ar fi continuat activitatea Stelei.
FCSB cere la UEFA să îi fie recunoscută Cupa Campionilor
FCSB primea o sumă de la UEFA pentru că era recunoscută drept câştigătoare a Cupei Campionilor.
UEFA a decis, recent, să şteargă Cupa Campionilor din palmaresul FCSB-ului şi să o treacă la Steaua Bucureşti.
“Nu mă deranjează, să spun și de ce. Așa spune hotărârea judecătorească, nu? Că ei au câștigat-o, nu? Că după 2003 palmaresul ne aparține nouă.
Noi am cerut acum, la UEFA, să citească hotărârea, care spune că FCSB a asigurat continuitatea. Ca atare, dacă am asigurat continuitatea, din 2003 e la noi. Bine, e anomalie, că, din moment ce am asigurat continuitatea, e la noi definitiv Cupa Campionilor, nu are ce căuta la CSA.
Ei trebuie să o mute la noi. Au luat de bună ce a trimis Talpan. Oricum aia nu afectează cu nimic coeficientul UEFA. Eu i-am spus avocatului Căvescu să facă adresă la UEFA cu hotărârea și să sublinieze că ăia de la CSA nu mai pot emite pretenții din 1998, când a luat-o asociația. Iar din 2003 până acum zice că aparține FCSB-ului.
E la mintea cocoșului că noi suntem Steaua dacă scrie că am asigurat continuitatea”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.
Gigi Becali se judecă în instanţă cu CSA Steaua. Clubul Armatei reclamă un presupus prejudiciu produs de FCSB prin folosirea fără drept a mărcii “Steaua”. CSA Steaua solicită ca FCSB să plătească 37 de milioane de euro pentru acoperirea acestui presupus prejudiciu.
