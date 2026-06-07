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CSM Bucureşti, înfrângere dramatică după prelungiri în finala Ligii Campionilor U17

Dan Roșu Publicat: 7 iunie 2026, 14:27

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CSM Bucureşti, înfrângere dramatică după prelungiri în finala Ligii Campionilor U17

Fani români încurajează CSM Bucureşti U17

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Echipa under 17 a campioanei CSM Bucureşti a pierdut, duminică, finala primei ediţii a Turneului F4 al EHF Youth Club Trophy, de la Budapesta, scor 39-41 (13-13, 33-33), cu formaţia DVSC Debrecen. Meciul a avut loc în deschiderea finalelor la senioare, între CSM Bucureşti – Brest, pentru medalia de bronz, respectiv Gyor ETO – Metz, pentru trofeul din 2026.

Pentru CSM Bucureşti au marcat Iliescu 8 goluri, Antonescu 7, Petrache 7, Sprâncenatu 6, Stanciu 6, Zabuliche 5, iar de la DVSC Debrecen s-au remarcat Takacs 13, Kun 6, Burja 4, Friderikusz 4, Kun 4, Nyiro 4.

CSM Bucureşti, înfrângere dramatică după prelungiri în finala Ligii Campionilor U17

În finala mică la U17, Gyor ETO – FTC Budapesta, scor 34-24.

În semifinalele Ligii Campionilor U17, CSM Bucureşti a dispus, după prelungiri, de Gyor ETO, cu 41-39, iar DVSC Debrecen a eliminat pe FTC Budapesta, scor 28-27.

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Clasament final Turneul F4 al primei ediţii EHF Youth Club Trophy: 1. DVSC Debrecen, 2. CSM Bucureşti, 3. Gyor ETO, 4. FTC Budapesta.

Echipa de junioare a campioanei României, antrenată de Alex Moise, s-a calificat la Turneul F4 după două victorii la turneul preliminar de la Ankara, 33-29 cu Odense şi 35-28 cu Kepesz BSK.

EHF Youth Club Trophy s-a organizat pentru prima dată la feminin, la categoria de vârstă U17, cu 16 echipe participante.

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La Turneul F4 s-au calificat cluburile ungare – Gyor, FTC Budapesta şi DVSC Debrecen, respectiv CSM Bucureşti. De preliminarii nu a trecut echipa de junioare a Gloriei Bistriţa.

La Budapesta se joacă, de la ora 16.00, finala mică la senioare, între CSM Bucureşti – Brest, iar de la ora 19.00, finala pentru trofeul din 2026, între Gyor ETO – Metz.

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