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Echipa under 17 a campioanei CSM Bucureşti a pierdut, duminică, finala primei ediţii a Turneului F4 al EHF Youth Club Trophy, de la Budapesta, scor 39-41 (13-13, 33-33), cu formaţia DVSC Debrecen. Meciul a avut loc în deschiderea finalelor la senioare, între CSM Bucureşti – Brest, pentru medalia de bronz, respectiv Gyor ETO – Metz, pentru trofeul din 2026.

Pentru CSM Bucureşti au marcat Iliescu 8 goluri, Antonescu 7, Petrache 7, Sprâncenatu 6, Stanciu 6, Zabuliche 5, iar de la DVSC Debrecen s-au remarcat Takacs 13, Kun 6, Burja 4, Friderikusz 4, Kun 4, Nyiro 4.

CSM Bucureşti , înfrângere dramatică după prelungiri în finala Ligii Campionilor U17

În finala mică la U17, Gyor ETO – FTC Budapesta, scor 34-24.

În semifinalele Ligii Campionilor U17, CSM Bucureşti a dispus, după prelungiri, de Gyor ETO, cu 41-39, iar DVSC Debrecen a eliminat pe FTC Budapesta, scor 28-27.