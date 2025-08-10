"Cât de des discutaţi cu Dan Şucu?" Costel Gâlcă a dat răspunsul. Ce relaţie are cu patronul de la Rapid - Antena Sport

Închide meniul
Liga 1

Publicat: 10 august 2025, 16:28

Dan Şucu, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Costel Gâlcă a fost întrebat cât de des vorbeşte cu Dan Şucu şi a oferit un răspuns ferm. Antrenorul giuleştenilor a dezvăluit că nu discută atât de des cu patronul său.

Costel Gâlcă a transmis că vorbeşte cu Dan Şucu “cam la două săptămâni”, punând accent pe faptul că ceea ce contează sunt rezultatele echipei.

Antrenorul trupei de sub Grant a transmis că toţi cei implicaţi din club l-au ajutat, în acest start de sezon, iar atmosfera este una bună.

Rapid se va duela cu Oţelul, luni, de la ora 21:30. După patru etape disputate, giuleştenii au zece puncte, fiind pe locul secund în Liga 1.

“Vorbim cam la două săptămâni, e important pentru noi să avem rezultate. Când sunt rezultate, putem vorbi din alt punct de vedere, să creștem, să construim.

Importanța rezultatelor e mare. Toți care sunt în jurul nostru ne-au ajutat. Totul e bine, e în regulă“, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de presă.

Costel Gâlcă, avertisment pentru propria echipă

Costel Gâlcă lansează un avertisment pentru propria echipă înaintea meciului cu Oţelul. Antrenorul giuleştenilor a dezvăluit de ce se teme înaintea duelului cu echipa din Moldova. Meciul dintre Rapid şi Oţelul va avea loc luni seara, de la ora 21:30 şi va conta pentru runda cu numărul 5 din Liga 1 .

Ne așteptă un meci dificil. Cu o echipă care aleargă foarte mult, care în mai toate meciurile de acasă și din deplasare a făcut presing avansat, a fos agresivă. Au două egaluri, o înfrângere și o victorie. Au fost foarte aproape și în meciul cu Farul să scoată un egal.

Am spus-o de atâtea ori! Fanii vor rezultate, ei ne dau tot sprijinul la fiecare meci! Și noi trebuie să îi răsplătim. E bine când câștigi. E important să menținem acest ritm, să câștigăm meci de meci. Le-am spus că e important fiecare meci, nu mai există meci ușor.

Fiecare meci e diferit și trebuie să fim concentrați la maximum și indiferent de nume să îi respectăm pe toți. Ne dorim foarte mult să câștigăm, să nu primim goluri. E important să avem constanță, să continuăm pe această linie. Va fi un meci destul de dificil la Galați”, a declarat Costel Gâlcă, în cadrul unei conferințe de presă, chiar înaintea duelului.

