"Cât de des discutaţi cu Dan Şucu?" Costel Gâlcă a dat răspunsul. Ce relaţie are cu patronul de la Rapid - Antena Sport

Costel Gâlcă a fost întrebat cât de des vorbeşte cu Dan Şucu şi a oferit un răspuns ferm. Antrenorul giuleştenilor a dezvăluit că nu discută atât de des cu patronul său.
Costel Gâlcă a transmis că vorbeşte cu Dan Şucu “cam la două săptămâni”, punând accent pe faptul că ceea ce contează sunt rezultatele echipei.
“Cât de des discutaţi cu Dan Şucu?” Costel Gâlcă a dat răspunsul
Antrenorul trupei de sub Grant a transmis că toţi cei implicaţi din club l-au ajutat, în acest start de sezon, iar atmosfera este una bună.
Rapid se va duela cu Oţelul, luni, de la ora 21:30. După patru etape disputate, giuleştenii au zece puncte, fiind pe locul secund în Liga 1.
“Vorbim cam la două săptămâni, e important pentru noi să avem rezultate. Când sunt rezultate, putem vorbi din alt punct de vedere, să creștem, să construim.
Importanța rezultatelor e mare. Toți care sunt în jurul nostru ne-au ajutat. Totul e bine, e în regulă“, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de presă.
Costel Gâlcă, avertisment pentru propria echipă
Costel Gâlcă lansează un avertisment pentru propria echipă înaintea meciului cu Oţelul. Antrenorul giuleştenilor a dezvăluit de ce se teme înaintea duelului cu echipa din Moldova. Meciul dintre Rapid şi Oţelul va avea loc luni seara, de la ora 21:30 şi va conta pentru runda cu numărul 5 din Liga 1 .
”Ne așteptă un meci dificil. Cu o echipă care aleargă foarte mult, care în mai toate meciurile de acasă și din deplasare a făcut presing avansat, a fos agresivă. Au două egaluri, o înfrângere și o victorie. Au fost foarte aproape și în meciul cu Farul să scoată un egal.