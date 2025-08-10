"Cât de des discutaţi cu Dan Şucu?" Costel Gâlcă a dat răspunsul. Ce relaţie are cu patronul de la Rapid - Antena Sport

Costel Gâlcă a fost întrebat cât de des vorbeşte cu Dan Şucu şi a oferit un răspuns ferm. Antrenorul giuleştenilor a dezvăluit că nu discută atât de des cu patronul său.

Costel Gâlcă a transmis că vorbeşte cu Dan Şucu “cam la două săptămâni”, punând accent pe faptul că ceea ce contează sunt rezultatele echipei.

“Cât de des discutaţi cu Dan Şucu?” Costel Gâlcă a dat răspunsul

Antrenorul trupei de sub Grant a transmis că toţi cei implicaţi din club l-au ajutat, în acest start de sezon, iar atmosfera este una bună.

Rapid se va duela cu Oţelul, luni, de la ora 21:30. După patru etape disputate, giuleştenii au zece puncte, fiind pe locul secund în Liga 1.

“Vorbim cam la două săptămâni, e important pentru noi să avem rezultate. Când sunt rezultate, putem vorbi din alt punct de vedere, să creștem, să construim.