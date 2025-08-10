Costel Gâlcă, avertisment pentru propria echipă! De ce se teme antrenorul de la Rapid înaintea meciului cu Oţelul - Antena Sport

Costel Gâlcă lansează un avertisment pentru propria echipă înaintea meciului cu Oţelul. Antrenorul giuleştenilor a dezvăluit de ce se teme înaintea duelului cu echipa din Moldova. Meciul dintre Rapid şi Oţelul va avea loc luni seara, de la ora 21:30 şi va conta pentru runda cu numărul 5 din Liga 1 .

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Costel Gâlcă ştie că cei de la Oţelul sunt redutabili pe teren propriu. În urmă cu două etape, moldovenii au învins-o pe propriul teren pe Dinamo.

Costel Gâlcă, mesaj pentru propria echipă

Costel Gâlcă se sperie de cei de la Oţelul, chiar dacă echipa sa are un start foarte bun de sezon. Nu vrea să le permită jucătorilor săi să se relaxeze. Gâlcă susţine că duelul cu echipa lui Laszlo Balint va fi mult mai greu decât pare pe hârtie şi nici nu concepe să nu vină cu cele 3 puncte de la Galaţi.

”Ne așteptă un meci dificil. Cu o echipă care aleargă foarte mult, care în mai toate meciurile de acasă și din deplasare a făcut presing avansat, a fos agresivă. Au două egaluri, o înfrângere și o victorie. Au fost foarte aproape și în meciul cu Farul să scoată un egal.

Am spus-o de atâtea ori! Fanii vor rezultate, ei ne dau tot sprijinul la fiecare meci! Și noi trebuie să îi răsplătim. E bine când câștigi. E important să menținem acest ritm, să câștigăm meci de meci. Le-am spus că e important fiecare meci, nu mai există meci ușor.