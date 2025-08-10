Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Costel Gâlcă, avertisment pentru propria echipă! De ce se teme antrenorul de la Rapid înaintea meciului cu Oţelul - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal intern | Costel Gâlcă, avertisment pentru propria echipă! De ce se teme antrenorul de la Rapid înaintea meciului cu Oţelul

Costel Gâlcă, avertisment pentru propria echipă! De ce se teme antrenorul de la Rapid înaintea meciului cu Oţelul

Gabriel Zamfirescu Publicat: 10 august 2025, 15:08

Comentarii
Costel Gâlcă, avertisment pentru propria echipă! De ce se teme antrenorul de la Rapid înaintea meciului cu Oţelul

Costel Gălcă, la interviu / Captură YouTube FC Rapid 1923

Costel Gâlcă lansează un avertisment pentru propria echipă înaintea meciului cu Oţelul. Antrenorul giuleştenilor a dezvăluit de ce se teme înaintea duelului cu echipa din Moldova. Meciul dintre Rapid şi Oţelul va avea loc luni seara, de la ora 21:30 şi va conta pentru runda cu numărul 5 din Liga 1 .

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Costel Gâlcă ştie că cei de la Oţelul sunt redutabili pe teren propriu. În urmă cu două etape, moldovenii au învins-o pe propriul teren pe Dinamo.

Costel Gâlcă, mesaj pentru propria echipă

Costel Gâlcă se sperie de cei de la Oţelul, chiar dacă echipa sa are un start foarte bun de sezon. Nu vrea să le permită jucătorilor săi să se relaxeze. Gâlcă susţine că duelul cu echipa lui Laszlo Balint va fi mult mai greu decât pare pe hârtie şi nici nu  concepe să nu vină cu cele 3 puncte de la Galaţi.

”Ne așteptă un meci dificil. Cu o echipă care aleargă foarte mult, care în mai toate meciurile de acasă și din deplasare a făcut presing avansat, a fos agresivă. Au două egaluri, o înfrângere și o victorie. Au fost foarte aproape și în meciul cu Farul să scoată un egal.

Am spus-o de atâtea ori! Fanii vor rezultate, ei ne dau tot sprijinul la fiecare meci! Și noi trebuie să îi răsplătim. E bine când câștigi. E important să menținem acest ritm, să câștigăm meci de meci. Le-am spus că e important fiecare meci, nu mai există meci ușor.

Reclamă
Reclamă

Fiecare meci e diferit și trebuie să fim concentrați la maximum și indiferent de nume să îi respectăm pe toți. Ne dorim foarte mult să câștigăm, să nu primim goluri. E important să avem constanță, să continuăm pe această linie. Va fi un meci destul de dificil la Galați”, a declarat Costel Gâlcă, în cadrul unei conferințe de presă, chiar înaintea duelului.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
Observator
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
Pompei nu a fost abandonat după erupția Vezuviului. Dovada că romanii s-au întors în orașul distrus
Fanatik.ro
Pompei nu a fost abandonat după erupția Vezuviului. Dovada că romanii s-au întors în orașul distrus
18:05
Dezastru pentru Andrei Coubiş în Chelsea – AC Milan! Şi-a dat autogol, iar apoi a fost eliminat!
18:04
FotoTemperaturi infernale la Univ. Craiova – Hermannstadt. Câte grade au scaunele suporterilor de pe Oblemenco
18:04
Noul jucător transferat de Inter i-a făcut portretul lui Cristi Chivu: “Are suflet de jucător”
17:44
Vestea primită de Rapid înaintea derby-ului cu FCSB. Ce se întâmplă cu Claudiu Petrila: “Sunt la a treia ruptură”
17:42
Nou-transferații de la Liverpool fac legea în Supercupa Angliei. Wirtz și Ekitike au creat primul gol în 4 minute
17:05
“Putem să o numim criză”. Daniel Bîrligea, semnal de alarmă la FCSB. Ce le-a transmis coechipierilor
Vezi toate știrile
1 Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său! 2 “E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo! 3 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 4 CFR Cluj, al doilea transfer al zilei! Anunțul oficial: “Bun venit!” 5 Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public 6 Jovan Markovic pleacă de la Universitatea Craiova și semnează cu un club din Liga 1! Destinația aleasă de atacant
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat