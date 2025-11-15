"Cât de greu este să lucrezi cu Mihai Stoica?" Oficialul FCSB, răspuns categoric: "La crize fac urât" - Antena Sport

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, a vorbit despre cât de greu este pentru angajaţii campioanei României să lucreze cu el.
Acesta a recunoascut că nu suportă atunci când cineva nu îndeplineşte sarcinile şi că se enervează foarte tare în aceste situaţii.
Mihai Stoica: “Dacă cineva vine să mă aburească, atunci e rău”
“(n.r. – Cum este să lucrezi cu MM Stoica?) Cred că e destul de greu! Dacă eu îți dau ție să faci ceva, iar tu nu ai făcut… Atunci e rău de tot! Atunci trebuie să suporți o criză, iar la crize fac urât.
Dacă îmi spune Gigi să fac ceva, eu fac. Dacă eu, la rândul meu, spun cuiva să facă ceva și nu face… Dacă spune că a uitat, atunci are o șansă să scape. Dacă vine să mă aburească, atunci e rău”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.
Oficialul celor de la FCSB a mai declarat şi că dă foarte greu oameni afară, chiar dacă a fost nevoit să facă acest lucru de mai multe ori în trecut. Fără să dea nume, Mihai Stoica a recunoscut că motivele pentru care a concediat au fost întemeiate, dar nu a vrut să dea nume:
“Nu dau afară oameni, ci foarte greu. Am dat mulți oameni afară, doar că din motive întemeiate și după foarte multe avertismente. Nu pot să dau exemple, oamenii au făcut greșeli foarte mari și nu aș vrea să spun. Sunt greșeli care nu s-au aflat.
Nu mă refer la antrenori sau la colaboratori din spațiul tehnic, ci la oameni care au fost în staff și au făcut greșeli. Doar nu mă minți! Dacă m-ai mințit, atunci e greu… Pentru că eu nu mint, chiar nu mint. Poate că încerc să omit să spun adevărul dacă pot, dar nu mint”, a mai spus Mihai Stoica.
