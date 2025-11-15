"Cât de greu este să lucrezi cu Mihai Stoica?" Oficialul FCSB, răspuns categoric: "La crize fac urât" - Antena Sport

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, a vorbit despre cât de greu este pentru angajaţii campioanei României să lucreze cu el.

Acesta a recunoascut că nu suportă atunci când cineva nu îndeplineşte sarcinile şi că se enervează foarte tare în aceste situaţii.

Mihai Stoica: “Dacă cineva vine să mă aburească, atunci e rău”

“(n.r. – Cum este să lucrezi cu MM Stoica?) Cred că e destul de greu! Dacă eu îți dau ție să faci ceva, iar tu nu ai făcut… Atunci e rău de tot! Atunci trebuie să suporți o criză, iar la crize fac urât.

Dacă îmi spune Gigi să fac ceva, eu fac. Dacă eu, la rândul meu, spun cuiva să facă ceva și nu face… Dacă spune că a uitat, atunci are o șansă să scape. Dacă vine să mă aburească, atunci e rău”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Oficialul celor de la FCSB a mai declarat şi că dă foarte greu oameni afară, chiar dacă a fost nevoit să facă acest lucru de mai multe ori în trecut. Fără să dea nume, Mihai Stoica a recunoscut că motivele pentru care a concediat au fost întemeiate, dar nu a vrut să dea nume: