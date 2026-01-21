Cătălin Cîrjan, gata să semneze un nou contract cu Dinamo, după oferta refuzată. Conducerea "câinilor" a făcut anunţul - Antena Sport

Cătălin Cîrjan (23 de ani) e la un pas să semneze un nou contract cu Dinamo, după oferta de milioane refuzată. Metalist 1925 Harkov era dispusă să ofere suma de 4,5 milioane de euro pentru transferul căpitanului “câinilor”, însă acesta a decis să continue la echipa din Ştefan cel Mare.

După cele întâmplate, Dinamo a decis să-i ofere un nou contract lui Cătălin Cîrjan. Actuala înţelegere a mijlocaşului cu “câinii” expiră în vara anului viitor.

Cătălin Cîrjan, gata să semneze un nou contract cu Dinamo

Cătălin Cîrjan va avea o clauză de reziliere în valoare de cinci milioane de euro, după ce va semna noul contract cu Dinamo. Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al “câinilor”, l-a lăudat pe mijlocaş şi a oferit detalii din noua sa înţelegere cu trupa lui Zeljko Kopic.

“Mai e un singur aspect care e de clarificat acolo. Pe sume suntem agreați, e vorba doar de structură și cred că e doar o formalitate.

(n.r. îl simți pe Cîrjan ca un jucător care parcă e dintotdeauna la Dinamo?) Da. Cătă e trup și suflet. Și acolo la Săftica e primul, la antrenamente, ultimul care pleacă acasă. Toate protocoalele de recuperare pe care și le face, și le face singur. E un exemplu de profesionalism și chimia cu Dinamo cred că s-a văzut din primele lui jocuri.