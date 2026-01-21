Cătălin Cîrjan, gata să semneze un nou contract cu Dinamo, după oferta refuzată. Conducerea "câinilor" a făcut anunţul - Antena Sport

Cătălin Cîrjan (23 de ani) e la un pas să semneze un nou contract cu Dinamo, după oferta de milioane refuzată. Metalist 1925 Harkov era dispusă să ofere suma de 4,5 milioane de euro pentru transferul căpitanului “câinilor”, însă acesta a decis să continue la echipa din Ştefan cel Mare.
După cele întâmplate, Dinamo a decis să-i ofere un nou contract lui Cătălin Cîrjan. Actuala înţelegere a mijlocaşului cu “câinii” expiră în vara anului viitor.
Cătălin Cîrjan, gata să semneze un nou contract cu Dinamo
Cătălin Cîrjan va avea o clauză de reziliere în valoare de cinci milioane de euro, după ce va semna noul contract cu Dinamo. Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al “câinilor”, l-a lăudat pe mijlocaş şi a oferit detalii din noua sa înţelegere cu trupa lui Zeljko Kopic.
“Mai e un singur aspect care e de clarificat acolo. Pe sume suntem agreați, e vorba doar de structură și cred că e doar o formalitate.
(n.r. îl simți pe Cîrjan ca un jucător care parcă e dintotdeauna la Dinamo?) Da. Cătă e trup și suflet. Și acolo la Săftica e primul, la antrenamente, ultimul care pleacă acasă. Toate protocoalele de recuperare pe care și le face, și le face singur. E un exemplu de profesionalism și chimia cu Dinamo cred că s-a văzut din primele lui jocuri.
Ulterior au ieșit la iveală motivele pentru care exista chimia asta. Transmite o energie foarte bună colegilor, transmite acest suflu pe care vrem să-l insuflăm tuturor jucătorilor de la Dinamo”, a declarat Cătălin Cîrjan, conform fanatik.ro.
Cătălin Cîrjan, cotat la suma de 2,5 milioane de euro, este unul dintre cei mai importanţi jucători ai lui Dinamo, din acest sezon. Căpitanul “câinilor” a reuşit să marcheze patru goluri şi să ofere cinci pase decisive în cele 22 de meciuri bifate în Liga 1.
- “Credeam că vine cu tăvălugul, dar nu poate”. FCSB, făcută praf de un rival din Liga 1: “Cu antrenori visaţi nu ţine”
- Lovitura dată de Oţelul, în lupta pentru play-off. Gălăţenii, acord cu jucătorul cu două titluri în Liga 1
- Reacţia ultraşilor de la FCSB după ce Olimpiu Moruţan a “trădat” şi a ales Rapid
- Ofri Arad, primul interviu la FCSB. Îşi face planuri de Liga Campionilor: “Sper să fiu amuleta norocoasă”
- Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia