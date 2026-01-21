Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cătălin Cîrjan, gata să semneze un nou contract cu Dinamo, după oferta refuzată. Conducerea "câinilor" a făcut anunţul - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cătălin Cîrjan, gata să semneze un nou contract cu Dinamo, după oferta refuzată. Conducerea “câinilor” a făcut anunţul

Cătălin Cîrjan, gata să semneze un nou contract cu Dinamo, după oferta refuzată. Conducerea “câinilor” a făcut anunţul

Viviana Moraru Publicat: 21 ianuarie 2026, 11:53

Comentarii
Cătălin Cîrjan, gata să semneze un nou contract cu Dinamo, după oferta refuzată. Conducerea câinilor a făcut anunţul

Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo / Sport Pictures

Cătălin Cîrjan (23 de ani) e la un pas să semneze un nou contract cu Dinamo, după oferta de milioane refuzată. Metalist 1925 Harkov era dispusă să ofere suma de 4,5 milioane de euro pentru transferul căpitanului “câinilor”, însă acesta a decis să continue la echipa din Ştefan cel Mare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După cele întâmplate, Dinamo a decis să-i ofere un nou contract lui Cătălin Cîrjan. Actuala înţelegere a mijlocaşului cu “câinii” expiră în vara anului viitor.

Cătălin Cîrjan, gata să semneze un nou contract cu Dinamo

Cătălin Cîrjan va avea o clauză de reziliere în valoare de cinci milioane de euro, după ce va semna noul contract cu Dinamo. Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al “câinilor”, l-a lăudat pe mijlocaş şi a oferit detalii din noua sa înţelegere cu trupa lui Zeljko Kopic.

“Mai e un singur aspect care e de clarificat acolo. Pe sume suntem agreați, e vorba doar de structură și cred că e doar o formalitate.

(n.r. îl simți pe Cîrjan ca un jucător care parcă e dintotdeauna la Dinamo?) Da. Cătă e trup și suflet. Și acolo la Săftica e primul, la antrenamente, ultimul care pleacă acasă. Toate protocoalele de recuperare pe care și le face, și le face singur. E un exemplu de profesionalism și chimia cu Dinamo cred că s-a văzut din primele lui jocuri.

Reclamă
Reclamă

Ulterior au ieșit la iveală motivele pentru care exista chimia asta. Transmite o energie foarte bună colegilor, transmite acest suflu pe care vrem să-l insuflăm tuturor jucătorilor de la Dinamo”, a declarat Cătălin Cîrjan, conform fanatik.ro.

Cătălin Cîrjan, cotat la suma de 2,5 milioane de euro, este unul dintre cei mai importanţi jucători ai lui Dinamo, din acest sezon. Căpitanul “câinilor” a reuşit să marcheze patru goluri şi să ofere cinci pase decisive în cele 22 de meciuri bifate în Liga 1.

Momentul în care un tren spulberă un Logan în Chiajna. Şoferul pierduse controlul volanului şi a ajuns pe şineMomentul în care un tren spulberă un Logan în Chiajna. Şoferul pierduse controlul volanului şi a ajuns pe şine
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi bine pentru Radu Drăguşin să plece de la Tottenham?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Mâncăm pateu, dar avem BMW". De ce muncitorii din diaspora îşi cumpără mai întâi o maşină scumpă
Observator
"Mâncăm pateu, dar avem BMW". De ce muncitorii din diaspora îşi cumpără mai întâi o maşină scumpă
Noul director general al Apelor Române a solicitat executarea silită a instituției pe care o conduce. Ce daune materiale a cerut
Fanatik.ro
Noul director general al Apelor Române a solicitat executarea silită a instituției pe care o conduce. Ce daune materiale a cerut
13:38
Jucătorii senegalezi, premiaţi de preşedinte cu 115.000 de euro şi 1.500 de metri pătraţi pe litoral
13:34
“Credeam că vine cu tăvălugul, dar nu poate”. FCSB, făcută praf de un rival din Liga 1: “Cu antrenori visaţi nu ţine”
13:23
Nasser Al-Khelaifi, avertisment pentru Ousmane Dembele: “Nimeni nu e mai presus de club”
13:12
Britanicii au prezis scorul final la Dinamo Zagreb – FCSB: “Ei sunt consideraţi uşor favoriţi”
12:29
Revenire importantă la FCSB, pentru meciul cu Dinamo Zagreb. Surprize în lotul care a plecat în Croaţia
12:25
Naomi Osaka, pusă la zid de Boris Becker înaintea meciului cu Sorana Cîrstea: “Nimeni nu a îndrăznit”
Vezi toate știrile
1 Gata, Nicolae Stanciu a semnat. Clubul cu care a bătut palma 2 Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia 3 FotoImagini rare cu părţinţii si sora lui Radu Drăguşin. Ce mesaj au avut la cununia civilă: “Să aibă o familie frumoasă” 4 Compania din România care plăteşte impozit 41 de milioane de euro pe an! E deţinută de un patron din Liga 1 5 Ce se întâmplă cu jucătorul care a semnat din greșeală în Liga 1? Răsturnare de situație 6 Patronul unui club de tradiţie din România anunţă falimentul: “Nu am bani! Se va închide”
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham