Câte bilete s-au vândut până acum la derby-ul FCSB - Craiova! Alibec era convins că stadionul va fi plin - Antena Sport

Denis Alibec (34 de ani) era convins că stadionul va fi plin la derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. Totuşi, până acum, FCSB a vândut numai 7.000 de bilete la derby-ul cu Universitatea Craiova.

Nici oltenii nu sunt interesaţi să vină în număr mare în Capitală să vadă de pe stadion derby-ul cu FCSB. Craiova are la dispoziţie 2.500 de bilete pentru partida care se va disputa pe Arena Naţională, dar până acum doar 200 de fani ai echipei antrenate de Rădoi şi-au cumpărat bilete.

“O să încercăm în meciul cu Craiova să luăm cele trei puncte. Toate echipele au slăbiciuni. Avem echipă bună, avem jucători talentați. Am nevoie de mai multe minute. Cei de la Craiova nu au reușit să câștige cu noi de foarte mult timp, cu siguranță stadionul va fi plin cu Craiova”, spunea Denis Alibec după înfrângerea FCSB-ului cu Young Boys Berna, scor 0-2.

Alibec s-a plâns că evoluează numai 45 de minute, fiind nemulţumit de situaţia lui de la campioana României. Becali i-a răspuns, transmiţându-i că va juca tot meciul atunci când va marca.

Universitatea Craiova e lider în Liga 1, cu 24 de puncte. FCSB e abia pe locul 11 în campionat, cu numai 10 puncte. Becali recunoştea că se teme că echipa lui nu se va califica în play-off.