Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Câte bilete s-au vândut până acum la derby-ul FCSB - Craiova! Alibec era convins că stadionul va fi plin - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Câte bilete s-au vândut până acum la derby-ul FCSB – Craiova! Alibec era convins că stadionul va fi plin

Câte bilete s-au vândut până acum la derby-ul FCSB – Craiova! Alibec era convins că stadionul va fi plin

Publicat: 4 octombrie 2025, 13:12

Comentarii
Câte bilete s-au vândut până acum la derby-ul FCSB – Craiova! Alibec era convins că stadionul va fi plin

Mirel Rădoi şi Elias Charalambous / Sport Pictures

Denis Alibec (34 de ani) era convins că stadionul va fi plin la derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. Totuşi, până acum, FCSB a vândut numai 7.000 de bilete la derby-ul cu Universitatea Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nici oltenii nu sunt interesaţi să vină în număr mare în Capitală să vadă de pe stadion derby-ul cu FCSB. Craiova are la dispoziţie 2.500 de bilete pentru partida care se va disputa pe Arena Naţională, dar până acum doar 200 de fani ai echipei antrenate de Rădoi şi-au cumpărat bilete.

FCSB a vândut numai 7.000 de bilete la derby-ul cu Universitatea Craiova

“O să încercăm în meciul cu Craiova să luăm cele trei puncte. Toate echipele au slăbiciuni. Avem echipă bună, avem jucători talentați. Am nevoie de mai multe minute. Cei de la Craiova nu au reușit să câștige cu noi de foarte mult timp, cu siguranță stadionul va fi plin cu Craiova”, spunea Denis Alibec după înfrângerea FCSB-ului cu Young Boys Berna, scor 0-2.

Alibec s-a plâns că evoluează numai 45 de minute, fiind nemulţumit de situaţia lui de la campioana României. Becali i-a răspuns, transmiţându-i că va juca tot meciul atunci când va marca.

Universitatea Craiova e lider în Liga 1, cu 24 de puncte. FCSB e abia pe locul 11 în campionat, cu numai 10 puncte. Becali recunoştea că se teme că echipa lui nu se va califica în play-off.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Copaci doborâţi, maşini distruse, o femeie a ajuns la spital. Rafale de peste 80 km/h au făcut ravagii în ţară
Observator
Copaci doborâţi, maşini distruse, o femeie a ajuns la spital. Rafale de peste 80 km/h au făcut ravagii în ţară
Dan Alexa a trecut peste divorțul de Andrada. A apărut în compania unei brunete
Fanatik.ro
Dan Alexa a trecut peste divorțul de Andrada. A apărut în compania unei brunete
16:10
VIDEOIanis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund
15:46
Adrian Iencsi a ales lotul naţionalei U20 pentru dubla cu Cehia
15:45
LIVE VIDEOAu început calificările Marelui Premiu de la Singapore. Se dă lupta pentru pole-position
15:33
Elias Charalambous strigă “adunarea” la FCSB înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova: “Nu există favorite”
15:27
Rapid – Farul, 20:30, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1
15:03
Corvinul, remiză “albă” cu Steaua în derby-ul etapei din Liga a 2-a. Hunedorenii, penalty ratat și două bare
Vezi toate știrile
1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 Gigi Becali, mesaj după răbufnirea lui Denis Alibec: “Păi ce faci, bă? Bag-o în poartă”. Promisiunea patronului 3 Inedit! Gigi Becali a fost întrebat care va fi echipa de start la FCSB – Univ. Craiova, iar replica sa a uimit 4 “Perla” de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: “De abia acum s-au convins și ei” 5 Un fost jucător de la FCSB l-a făcut praf pe Gigi Becali, după 0-2 cu Young Boys: “Vina cea mai mare! N-ai cum” 6 Mihai Stoica a răbufnit după FCSB – Young Boys 0-2: “Un program infernal. FRF nu dă doi bani pe doleanțele noastre”
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
„O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS„O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS
“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul
Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui”Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui”