CCA îi dă dreptate lui Adrian Mihalcea, după eroarea din UTA - U Cluj 0-2. Reacția președintelui arădenilor - Antena Sport

Universitatea Cluj s-a impus sâmbătă pe terenul celor de la UTA Arad, scor 2-0, într-un meci din etapa cu numărul 17 a Ligii 1. După fluierul final, tehnicianul „Bătrânei Doamne” a criticat arbitrajul, referindu-se la faza golului marcat de Marius Coman, anulat de VAR.
Comisia Centrală a Arbitrilor a reacționat după acuzațiile lansate de oficialii arădeni și au confirmat că cei aflați în camera VAR au greșit în momentul în care au intervenit.
CCA îl confirmă pe Adrian Mihalcea. Comunicatul lansat după eroarea de la Arad
UTA Arad a pierdut sâmbătă pe teren propriu contra celor de la Universitatea Cluj, însă Adrian Mihalcea a atacat arbitrajul după fluierul final. Marius Coman deschisese scorul pentru gazde, dar reușita atacantului a fost anulată de VAR, după cinci minute de verificări.
Comisia Centrală a Arbitrilor a venit cu lămuriri după faza contestată de oficialii „Bătrânei Doamne” și a confirmat eroarea celor din camera VAR, care au intervenit pentru a anula golul.
Comunicat CCA
„După analizarea incidentului, Comisia Centrală de Arbitri clarifică faptul că arbitrii VAR nu ar fi trebuit să intervină în cazul acestei decizii factuale de ofsaid.
Din cauza dificultății identificării piciorului stâng al fundașului pe gazon și a piciorului drept al atacantului aflat în aer, arbitrii VAR au fost ghidați către o decizie greșită.
După redesenarea liniilor, am concluzionat că atacantul se află aproape pe aceeași linie cu penultimul apărător și, prin urmare, golul echipei UTA Arad ar fi trebuit validat”.
Reacția celor de la UTA
„Este de apreciat gestul CCA și faptul că recunoaște greșeala unui arbitru. Ar trebui să se facă asta mai des. Toată lumea, jucători, antrenori, staff tehnic, suporteri apreciază asta, că CCA comunică. Și probabil ar trebui s-o facă de fiecare dată când sunt faze de acest gen.
Dar noi rămânem tot supărați și fără nimic. La 0-0, un gol marcat de noi ar fi putut schimba cu totul datele acestui meci pierdut cu U Cluj. Și nu e prima dată.
La Botoșani am pățit la fel, am avut două goluri anulate, unul tot dintr-o fază mai grea, dar acolo am fost anunțați că nu funcționa sistemul VAR, nu se puteau trage liniile și a rămas decizia, eronată după părerea noatră, a asistentului, care a dat ofsaid.
În cazul de ieri, nu înțeleg însă insistența arbitrului de la VAR, a domnului Chivulete, când legea fundamentală a VAR e să nu intervină decât atunci când este ceva foarte clar. Asta n-o mai putem numi greșeală, când nu cunoști regulamentul de intervenție a VAR.
S-a uitat multă lume la faza aceasta și n-a văzut nimic evident. Suntem supărați, dar mergem mai departe. Și astfel de momente fac parte din joc, din păcate”, a declarat Alexandru Meszar, președintele UTA, potrivit gsp.ro.
