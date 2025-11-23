CCA îi dă dreptate lui Adrian Mihalcea, după eroarea din UTA - U Cluj 0-2. Reacția președintelui arădenilor - Antena Sport

Universitatea Cluj s-a impus sâmbătă pe terenul celor de la UTA Arad, scor 2-0, într-un meci din etapa cu numărul 17 a Ligii 1. După fluierul final, tehnicianul „Bătrânei Doamne” a criticat arbitrajul, referindu-se la faza golului marcat de Marius Coman, anulat de VAR.

Comisia Centrală a Arbitrilor a reacționat după acuzațiile lansate de oficialii arădeni și au confirmat că cei aflați în camera VAR au greșit în momentul în care au intervenit.

CCA îl confirmă pe Adrian Mihalcea. Comunicatul lansat după eroarea de la Arad

UTA Arad a pierdut sâmbătă pe teren propriu contra celor de la Universitatea Cluj, însă Adrian Mihalcea a atacat arbitrajul după fluierul final. Marius Coman deschisese scorul pentru gazde, dar reușita atacantului a fost anulată de VAR, după cinci minute de verificări.

Comisia Centrală a Arbitrilor a venit cu lămuriri după faza contestată de oficialii „Bătrânei Doamne” și a confirmat eroarea celor din camera VAR, care au intervenit pentru a anula golul.

Comunicat CCA

„După analizarea incidentului, Comisia Centrală de Arbitri clarifică faptul că arbitrii VAR nu ar fi trebuit să intervină în cazul acestei decizii factuale de ofsaid.