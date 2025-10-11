Închide meniul
"Ce a adus Costel Gâlcă la Rapid?" Răspunsul tehnicianului giuleştenilor, care e la egalitate cu liderul Ligii 1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Ce a adus Costel Gâlcă la Rapid?” Răspunsul tehnicianului giuleştenilor, care e la egalitate cu liderul Ligii 1
EXCLUSIV

“Ce a adus Costel Gâlcă la Rapid?” Răspunsul tehnicianului giuleştenilor, care e la egalitate cu liderul Ligii 1

Publicat: 11 octombrie 2025, 12:08

Ce a adus Costel Gâlcă la Rapid? Răspunsul tehnicianului giuleştenilor, care e la egalitate cu liderul Ligii 1

Costel Gâlcă, în interviul pentru AntenaSport

Rapid are un start foarte bun de sezon. După 12 etape disputate în Liga 1, Rapid e pe locul 2, cu 25 de puncte, la egalitate cu liderul surprinzător al campionatului, FC Botoşani.

Gâlcă e de părere că Rapid mai are mult de muncă pentru a-şi îndeplini obiectivele. Sezonul trecut, sub comanda lui Marius Şumudică, echipa s-a calificat în play-off, dar a ratat cupele europene.

Costel Gâlcă insistă mereu pentru posesie la Rapid

(n.r: Ce a adus Costel Gâlcă la Rapid? A adus ceva din fotbalul spaniol?) E stilul pe care îl ştiţi dintotdeauna, de a avea mingea, de a încerca să fim o echipă combinativă, de a se impune tot timpul

E o satisfacţie pentru noi că le aducem bucurii suporterilor. Campionatul este încă la început şi mai avem mult de muncă. Mai avem multe de făcut şi ne dorim să arătăm mult mai bine la următoarele meciuri. Cred că trebuie să fim conştienţi că trebuie să facem un progres mult mai mare ca să putem fi acolo unde ne dorim cu toţii la sfârşitul campionatului”, a declarat Costel Gâlcă pentru AntenaSport.

După pauza meciurilor echipei naţionale, Rapid se va înfrunta cu Dinamo, în derby. Meciul se dispută la fix o săptămână după România – Austria, partidă crucială a naţionalei, care e transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Dinamo – Rapid e pe 19 octombrie, de la ora 20:30. Partida se dispută tot pe Arena Naţională, unde are loc şi meciul naţionalei cu Austria. Dacă Rapid e pe 2, cu 25 de puncte, Dinamo se află pe locul 4, cu 23 de puncte.

