România - Japonia LIVE TEXT (19:00). Tricolorele pot obţine calificarea în grupele principale de la CM de handbal feminin 2025 - Antena Sport

România va întâlni Japonia, în al doilea meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025. Echipa lui Ovidiu Mihăilă dispută toate cele trei meciuri din grupă la Rotterdam.

Naţionala României vine după un debut entuziasmant. Tricolorele s-au impus în primul meci de la turneul final în faţa Croaţiei, scor 33-24. Grupa se va încheia pe 1 decembrie, atunci când România întâlneşte Danemarca.

România – Japonia LIVE TEXT (19:00)

Cu o victorie în meciul contra Japoniei, România îşi va asigura două puncte cu care va merge în grupele principale. Accederea în grupele principale mai poate fi ratată doar într-un scenariu de coşmar, în care tricolorele pierd cu Japonia, Croaţia învinge niponele, iar tricolorele pierd duelul clasamentului în trei la golaveraj (n.r. în condiţiile în care favorita grupei, Danemarca, se impune în toate meciurile).

România pleacă însă favorită înaintea meciului cu Japonia, tricolorele primind cota 1,11 pentru acest duel din partea caselor de pariuri. În ceea ce priveşte Japonia, asiaticele au pierdut, scor 19-36, meciul de debut, cu Danemarca.

Lotul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025