România - Japonia LIVE TEXT (19:00). Tricolorele pot obţine calificarea în grupele principale de la CM de handbal feminin 2025 - Antena Sport

România va întâlni Japonia, în al doilea meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025. Echipa lui Ovidiu Mihăilă dispută toate cele trei meciuri din grupă la Rotterdam.
Naţionala României vine după un debut entuziasmant. Tricolorele s-au impus în primul meci de la turneul final în faţa Croaţiei, scor 33-24. Grupa se va încheia pe 1 decembrie, atunci când România întâlneşte Danemarca.
România – Japonia LIVE TEXT (19:00)
Cu o victorie în meciul contra Japoniei, România îşi va asigura două puncte cu care va merge în grupele principale. Accederea în grupele principale mai poate fi ratată doar într-un scenariu de coşmar, în care tricolorele pierd cu Japonia, Croaţia învinge niponele, iar tricolorele pierd duelul clasamentului în trei la golaveraj (n.r. în condiţiile în care favorita grupei, Danemarca, se impune în toate meciurile).
România pleacă însă favorită înaintea meciului cu Japonia, tricolorele primind cota 1,11 pentru acest duel din partea caselor de pariuri. În ceea ce priveşte Japonia, asiaticele au pierdut, scor 19-36, meciul de debut, cu Danemarca.
Lotul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025
- Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)
- Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)
- Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)
- Coordonatori: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)
- Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)
- Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)
- Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița).
Programul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025
- România – Croația 33-24
- România – Japonia, ora 19:00, 29 noiembrie
- România – Danemarca, ora 21:30, 1 decembrie
- Surpriză uriaşă la Campionatul Mondial de handbal feminin! Spania, învinsă de o debutantă
- Schimbare la CSM București! Un nume uriaș din handbalul feminin vine pe banca „tigroaicelor”
- Ovidiu Mihăilă, despre emoţiile dinaintea debutului României la Campionatul Mondial: “Instinctul a fost să deschid uşa”
- România – Croaţia 33-24. Victorie categorică pentru tricolore, la primul meci de la CM de handbal feminin 2025
- Mayssa Pessoa şi detaliile cutremurătoare despre lupta crâncenă cu depresia! “Am crezut că o să mor!”