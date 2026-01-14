Ce a găsit Adrian Şut la Al Ain, după transferul de 1.5 milioane de euro de la FCSB - Antena Sport

Adrian Şut a plecat în această iarnă de la FCSB, fiind în căutarea unei noi provocări. Mijlocaşul a semnat cu Al Ain şi campioana va încasa 1.5 milioane de euro pentru fotbalistul cotat la 3.8 milioane de euro.
Transferul lui Şut este al doilea cel mai scumpă făcut de echipa din Emiratele Arabe Unite, care a plătit 2 milioane de euro pentru Marcel Radnik, fundaşul de 21 de ani de la NK Olimpija.
Ce a găsit Adrian Şut la Al Ain
Jucătorul de 26 de ani a ajuns în lotul cotat la 36 de milioane de euro al lui Al Ain şi e mulţumit de condiţiile găsite, dar şi de felul în care a fost primit de colegii săi.
“Pot doar să spun că este totul super şi că oamenii sunt super profesionişti. Mă bucur pentru noua provocare din viaţa mea”, a spus Adrian Şut, în exclusivitate pentru as.ro.
Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali
Plecarea lui Şut a fost una rapidă şi a venit după o lungă perioadă în care patronul l-a tot criticat. Totuşi, despărţirea a fost una emoţionantă, din ce spune Gigi Becali. Ce s-a întâmplat? După ce transferul a fost făcut, latifundiarul a fost sunat de fotbalist.
„M-a sunat Șut «Nea Gigi, mulțumesc! Dumneavoastră m-ați luat de la Clinceni, ați avut încredere în mine. Vă datorez dumneavoastră tot ce mi se întâmplă». Pentru mine asta este bucuria.
Șut mi-a zis: «Nea Gigi, mulțumesc din toată inima că ai avut încredere în mine, m-ai luat de acolo de unde nu mă vedea nimeni. Ai avut încredere în mine, iar acum îmi fac viața și viitorul familiei mele». Este mare lucru să-ți zică cineva așa, nu? Ia cam trei milioane în trei ani. I-am zis că și-a făcut viitorul familiei. Eu am făcut mulți milionari: și antrenori, și jucători”, a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.ro.
Cu două titluri și două Supercupe în palmares, Șut a adunat 212 meciuri pentru FCSB, perioadă în care a marcat 16 goluri și a oferit 14 pase decisive.
