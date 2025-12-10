Universitatea Craiova, gata să o învingă pe Sparta Praga. Mesaje războinice ale oltenilor: „Suntem pregătiți” - Antena Sport

Universitatea Craiova e gata să o învingă pe Sparta Praga, în etapa a cincea a grupei de Conference League. Partida se va disputa joi, de la ora 19:45, în Bănie, iar cu un succes oltenii ar fi într-o mare proporție calificați în primăvara europeană.

La conferința de presă premergătoare partide, Filipe Coelho a declarat că formaţia sa este pregătită să facă faţă grupării cehe Sparta Praga, în partida de joi seara.

Universitatea Craiova, gata să o învingă pe Sparta Praga. Anunțul lui Filipe Coelho

“Va fi un meci dificil împotriva unei echipe foarte, foarte bune, care a jucat în sezonul trecut în Champions League. Sparta Praga are jucători experimentaţi, care joacă bine în toate momentele unei partide. Suntem însă pregătiţi să le facem faţă celor de la Sparta Praga“, afirmat tehnicianul portughez.

Filipe Coelho a menţionat că formaţia sa trebuie să dea tot ceea ce poate pe teren pentru a obţine victoria în meciul cu Sparta Praga.

“Nu mă gândesc la cine e favorită mâine seară. Eu mă concentrez pe faptul că trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru a obţine toate cele trei puncte”, a adăugat Coelho.