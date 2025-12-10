Universitatea Craiova, gata să o învingă pe Sparta Praga. Mesaje războinice ale oltenilor: „Suntem pregătiți” - Antena Sport

Universitatea Craiova e gata să o învingă pe Sparta Praga, în etapa a cincea a grupei de Conference League. Partida se va disputa joi, de la ora 19:45, în Bănie, iar cu un succes oltenii ar fi într-o mare proporție calificați în primăvara europeană.
La conferința de presă premergătoare partide, Filipe Coelho a declarat că formaţia sa este pregătită să facă faţă grupării cehe Sparta Praga, în partida de joi seara.
Universitatea Craiova, gata să o învingă pe Sparta Praga. Anunțul lui Filipe Coelho
“Va fi un meci dificil împotriva unei echipe foarte, foarte bune, care a jucat în sezonul trecut în Champions League. Sparta Praga are jucători experimentaţi, care joacă bine în toate momentele unei partide. Suntem însă pregătiţi să le facem faţă celor de la Sparta Praga“, afirmat tehnicianul portughez.
Filipe Coelho a menţionat că formaţia sa trebuie să dea tot ceea ce poate pe teren pentru a obţine victoria în meciul cu Sparta Praga.
“Nu mă gândesc la cine e favorită mâine seară. Eu mă concentrez pe faptul că trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru a obţine toate cele trei puncte”, a adăugat Coelho.
Universitatea Craiova are șapte puncte în grupa de Conference League, obținute după victoriile Rapid Viena și Mainz, și după remiza cu Noah. Oltenii sunt la egalitate cu Sparta Praga, cehii având însă un golaveraj superior.
Anzor Mekvabishvili, înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga: „Nu le va fi ușor împotriva noastră”
Anzor Mekvabishvili a declarat că formaţiei cehe Sparta Praga nu îi va fi uşor în meciul cu Universitatea Craiova din Conference League, programat, joi seara, pe Stadionul “Ion Oblemenco”.
“Ne aşteptăm la un meci dificil împotriva unei echipe cu tradiţie, care are în componenţă jucători de calitate care evoluează la echipele naţionale. Însă şi noi avem o echipă bună, avem de partea noastră stadionul şi cu suporterii. Aşa că celor de la Sparta Praga nu le va fi uşor împotriva noastră. Noi vom face totul pentru a-i face fericiţi pe suporterii noştri. De fiecare dată când joc aici îi simt foarte aproape pe fani”, a afirmat mijlocaşul georgian.
‘‘Nu pot să spun că suntem favoriţi, dar nici ei nu sunt. Important este să avem o evoluţie bună şi atunci rezultatul va veni. A fost greu şi cu Mainz, dar cumva am reuşit să câştigăm toate cele trei puncte. Nu resimţim presiunea pentru că este şi pentru prima oară când echipa noastră ajunge aici în această competiţie. Aşa că ne bucurăm de fotbal şi luptăm pentru victorie. Asta vom încerca să facem mâine. Toată lumea îşi doreşte să ajungă cât mai departe în cupele europene, aşa că facem totul pentru asta“, a adăugat Anzor Mekvabishvili.
- „Te mai întorci în România?” Albion Rrahmani a dat răspunsul înaintea meciului cu Universitatea Craiova din Conference League
- S-a aflat cine va arbitra meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga
- Sorin Cârțu, mesaj războinic înainte de Craiova – Sparta Praga: „Putem scrie o altă pagină de istorie”
- Mesajul lui Mihai Stoica pentru olteni, după ce au reuşit o victorie mare şi sunt aproape în primăvara europeană
- Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz