Ce a spus Mihai Stoica despre varianta uriaşă Răzvan Lucescu la FCSB, intens discutată în ultima vreme!

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a recunoscut că sunt şanse slabe ca Răzvan Lucescu (57 de ani) să ajungă la roş-albaştri în perioada următoare.
Răzvan Lucescu are contract cu PAOK până în vara lui 2027. Chiar şi dacă antrenorul român ar ajunge să se despartă de PAOK, Mihai Stoica e convins că Răzvan Lucescu va avea oferte mult mai avantajoase din punct de vedere financiar decât ce i-ar putea propune FCSB.
Mihai Stoica realizează că sunt şanse mici ca Răzvan Lucescu să ajungă la FCSB: “Va avea oferte mult mai interesante”
„E foarte complicat, pentru că Răzvan, la nivelul la care a ajuns, cred că va avea oferte mult mai interesante din toate punctele de vedere decât oferta din partea noastră.
Știu ce salarii a avut și la PAOK și în Arabia Saudită, noi suntem, totuși, în România. E o diferență uriașă față de noi”, a spus Mihai Stoica pentru primasport.ro.
Răzvan Lucescu a trecut prin momente foarte grele în ultima perioadă. Şi-a pierdut tatăl, pe marele Mircea Lucescu, ce a încetat din viaţă pe 7 aprilie 2026. Antrenorul român a suferit şi o înfrângere dureroasă, recent, în finala Cupei Greciei. OFI Creta a învins-o cu 3-2 pe PAOK, după prelungiri. OFI Creta a cucerit a doua Cupă a Greciei din istoria ei, după cea din sezonul 1986-1987. Meciul dramatic PAOK – OFI Creta 2-3 s-a văzut în direct în AntenaPLAY.
Răzvan Lucescu a cucerit 4 trofee cu PAOK, două titluri şi două Cupe ale Greciei, fiind considerat cel mai bun antrenor din istoria clubului din Salonic. În cei 100 de ani de existenţă, PAOK a câştigat campionatul de 4 ori, două din titluri fiind cu Răzvan Lucescu pe bancă. PAOK a cucerit Cupa Greciei de 8 ori în istorie, două dintre aceste trofee fiind cu Răzvan Lucescu.
