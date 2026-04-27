Ce a spus Mihai Stoica despre varianta uriaşă Răzvan Lucescu la FCSB, intens discutată în ultima vreme!

Răzvan Lucescu, pe banca lui PAOK, la un meci / Profimedia Images

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a recunoscut că sunt şanse slabe ca Răzvan Lucescu (57 de ani) să ajungă la roş-albaştri în perioada următoare.

Răzvan Lucescu are contract cu PAOK până în vara lui 2027. Chiar şi dacă antrenorul român ar ajunge să se despartă de PAOK, Mihai Stoica e convins că Răzvan Lucescu va avea oferte mult mai avantajoase din punct de vedere financiar decât ce i-ar putea propune FCSB.

Mihai Stoica realizează că sunt şanse mici ca Răzvan Lucescu să ajungă la FCSB: "Va avea oferte mult mai interesante"

„E foarte complicat, pentru că Răzvan, la nivelul la care a ajuns, cred că va avea oferte mult mai interesante din toate punctele de vedere decât oferta din partea noastră.

Știu ce salarii a avut și la PAOK și în Arabia Saudită, noi suntem, totuși, în România. E o diferență uriașă față de noi”, a spus Mihai Stoica pentru primasport.ro.

Răzvan Lucescu a trecut prin momente foarte grele în ultima perioadă. Şi-a pierdut tatăl, pe marele Mircea Lucescu, ce a încetat din viaţă pe 7 aprilie 2026. Antrenorul român a suferit şi o înfrângere dureroasă, recent, în finala Cupei Greciei. OFI Creta a învins-o cu 3-2 pe PAOK, după prelungiri. OFI Creta a cucerit a doua Cupă a Greciei din istoria ei, după cea din sezonul 1986-1987. Meciul dramatic PAOK – OFI Creta 2-3 s-a văzut în direct în AntenaPLAY.