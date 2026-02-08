Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce a vorbit Bergodi cu jucătorii săi după scandalul imens de la derby-ul cu CFR Cluj. Cum a abordat problema - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce a vorbit Bergodi cu jucătorii săi după scandalul imens de la derby-ul cu CFR Cluj. Cum a abordat problema

Ce a vorbit Bergodi cu jucătorii săi după scandalul imens de la derby-ul cu CFR Cluj. Cum a abordat problema

Andrei Nicolae Publicat: 8 februarie 2026, 16:29

Comentarii
Ce a vorbit Bergodi cu jucătorii săi după scandalul imens de la derby-ul cu CFR Cluj. Cum a abordat problema

Cristiano Bergodi, în timpul scandalului cu CFR / Sport Pictures

Cristiano Bergodi a susținut duminică după-amiază primul său antrenament după scandalul imens care s-a iscat la derby-ul dintre “U” Cluj și CFR, în care italianul a fost protagonist. În ciuda a tot ce s-a întâmplat sâmbătă pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, tehnicianul “șepcilor roșii” nu a scos niciun cuvânt despre altercația în care a fost implicat cu Andrei Cordea și Karlo Muhar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul dintre CFR Cluj și “U” Cluj, câștigat de “feroviari” cu 3-2, a fost marcat de un scandal imens. Cu puțin timp înainte de încheierea partidei, Cristiano Bergodi a răbufnit pe margine, iar când centralul a fluierat finalul duelului, s-a dus “țintă” la Andrei Cordea și l-a luat la palme.

Din acel moment, toată situația a escaladat în ceva negativ, antrenorul și jucătorul fiind stăpâniți cu greu de cei din jur. În scenă a intrat și Karlo Muhar, care a vrut să sară la antrenorul lui “U” Cluj.

Tot scandalul ar fi pornit de la un moment în care Andrei Cordea a înjurat înspre banca rivalilor săi, el susținând că injuriile erau adresate către Dan Nistor, variantă care nu e agreată de mijlocașul “șepcilor roșii”. Veteranul a spus că fotbalistul de la CFR l-a înjurat de mamă pe Cristiano Bergodi, acesta fiind preusupul motiv pentru care italianul a “explodat”. În acest context, fiecare tabără are propria narativă și este dificil de spus cine are dreptate.

Bergodi, fără cuvinte despre scandal la o zi după meci

Duminică după-amiază, de la ora 13:00, Bergodi a susținut primul antrenament alături de elevii de la “U” Cluj după toate cele întâmplate, dar nu a vorbit deloc despre scandal, potrivit informațiilor fanatik.ro. Italianul, care a fost extrem de criticat de Daniel Pancu după momentele respective, a discutat strict despre jocul propriu-zis făcut de echipa sa.

Reclamă
Reclamă

Mult mai liniștit și mai puțin înfocat în comparație cu cum era sâmbătă seara, Bergodi le-a și mulțumit elevilor săi pentru cum au luptat în meciul încheiat cu victoria CFR-ului, scor 3-2. În acest moment, “U” Cluj a rămas pe locul 5 și va trebui să fie atentă în ultimele etape din sezonul regular pentru a rămâne pe poziție de play-off.

Programul lui “U” Cluj arată în felul următor:

  • Csikszereda (acasă)
  • FC Botoșani (deplasare)
  • Oțelul Galați (acasă)
  • FCSB (deplasare)
STENOGRAME. Traseul drogurilor din rețeaua interlopului Găină până în cluburile din BucureștiSTENOGRAME. Traseul drogurilor din rețeaua interlopului Găină până în cluburile din București
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reuşesc FCSB şi CFR Cluj să prindă in extremis play-off-ul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Funcționarii unei primării au ajuns să facă constant "gimnastică" la birou. Ce se întâmplă dacă stau nemişcaţi
Observator
Funcționarii unei primării au ajuns să facă constant "gimnastică" la birou. Ce se întâmplă dacă stau nemişcaţi
Femeia pe care Mitică Dragomir a iubit-o foarte mult: „Avea 4 clase, dar era de o istețime rară. O divinizam!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Femeia pe care Mitică Dragomir a iubit-o foarte mult: „Avea 4 clase, dar era de o istețime rară. O divinizam!”. Exclusiv
18:26
Oțelul Galați – FCSB LIVE TEXT (20:00). Meci crucial pentru campioana României. Echipele de start
18:12
“Cam ciudat!” Marea greşeală a organizatorilor după căzătura lui Lindsey Vonn la Milano Cortina 2026: “Nimeni nu a făcut asta”
18:03
Cum putea fi evitat scandalul imens de la CFR – “U” Cluj? Verdictul lui Porumboiu: “S-ar fi terminat acolo”
17:59
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac când a văzut imaginile teribile cu accidentul lui Lindsey Vonn
17:41
LIVE SCOREBotoşani – Metaloglobus 2-0. Moldovenii, aproape de prima victorie după 7 etape
17:36
Sassuolo – Inter LIVE TEXT (19:00). Liverpool – Man. City se joacă de la 19:30. Mihăilă, umilit de Galatasaray
Vezi toate știrile
1 Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci” 2 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 3 Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat 4 Mircea Lucescu a rostit numele pe care l-ar lăsa în locul său pe banca României: “Imediat mă retrag pentru el” 5 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat 6 “Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi
Citește și
Cele mai citite
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”