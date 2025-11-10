Ce decizie a luat Mihai Rotaru după ce a aflat că Mirel Rădoi vrea să-şi dea demisia de la Universitatea Craiova - Antena Sport

Închide meniul
Ce decizie a luat Mihai Rotaru după ce a aflat că Mirel Rădoi vrea să-şi dea demisia de la Universitatea Craiova

Publicat: 10 noiembrie 2025, 10:31

Mirel Rădoi - Mihai Rotaru / Colaj Profimedia + Antena Sport

Mihai Rotaru a luat prima decizie după ce a aflat că Mirel Rădoi vrea să plece de la Universitatea Craiova. Antrenorul de 44 de ani e pe punctul de a-şi da demisia de la formaţia din Bănie după eşecul suferit pe teren propriu cu UTA, scor 1-2, în etapa a 16-a din Liga 1.

Mirel Rădoi ar fi decis să-şi încheie al doilea mandat pe banca Universităţii Craiova, el făcându-şi bagajele şi plecând din Bănie noaptea trecută, conform informaţiilor AntenaSport.

Mihai Rotaru a decis să aibă o întâlnire decisivă cu Mirel Rădoi, la o zi după înfrângerea cu UTA, notează fanatik.ro. Patronul oltenilor ar fi decis să-i accepte demisia antrenorului, pe care l-a convins de mai multe ori în acest sezon să continue pe banca formaţiei din Bănie.

Totodată, sursa citată anterior mai menţionează faptul că Mihai Rotaru a fost surprins să audă că Mirel Rădoi vrea să plece de la Universitatea Craiova, asta după ce joia trecută a reuşit să conducă echipa spre un succes uriaş în Conference League, 1-0 pe terenul celor de la Rapid Viena.

Este pentru a 6-a oară în acest sezon când Mirel Rădoi ar fi luat decizia de a-şi da demisia de la Universitatea Craiova. El a mai vrut să plece de la echipă, cel mai recent, după remiza cu Metaloglobus, scor 0-0, din urmă cu trei runde.

Dacă Mirel Rădoi nu-şi va schimba decizia luată iniţial, după meciul cu UTA, atunci despărţirea de echipă are şanse mari să se producă în această pauză internaţională. Mihai Rotaru e decis astfel să-i accepte acestuia rezilierea contractului, tehnicianul urmând să-şi încheie astfel al doilea mandat în Bănie, mandat început în luna ianuarie a acestui an.

