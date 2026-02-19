Gigi Becali, atac cu talpa sus: "Vrea să se dea şmecher, dar e vai de capul lui" - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali, atac cu talpa sus: “Vrea să se dea şmecher, dar e vai de capul lui”

Dan Roșu Publicat: 19 februarie 2026, 13:16

Gigi Becali, atac cu talpa sus: Vrea să se dea şmecher, dar e vai de capul lui

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Sport Pictures

Gigi Becali l-a făcut praf pe Ministrul Apărării, după ce Radu Miruţă a susţinut că vrea să schimbe legea care nu îi permite Stelei să promoveze, pentru că face parte dintr-un club departamental.

“Cum schimbă el legea? Schimbă o lege împotriva Europei? Face el o lege antieuropeană? Cum o să facă? În primul rând, face o lege împotriva Europei. În al doilea rând, să vedem dacă poate. El vrea să se dea mare. Vrea să arate că e șmecher. A venit și a spus «Eu sunt puternic și șmecher». Dar e vai de capul lui!

Gigi Becali l-a criticat dur pe Radu Miruţă

Nu s-a putut până acum și se poate acum? El nu va primi niciun aviz de la Consiliul Legislativ. Cum o să facă? Votează contra avizelor? El nici nu e în Parlament. Cum schimbă și cum votează legea? El e doar ministru. Bine, oamenii bat câmpii. Ce să-i faci dacă bate câmpii?

Și apoi ce fac cu echipa? O dau unui privat? Și apoi îl dau în judecată și iau echipa înapoi. Cum face? Și pentru că ei sunt în proces cu mine pentru siglă și marcă, nu pot face nimic cu ele. Cine vine la licitație când e un proces? Trebuie făcut licitație.

Bine, mă, la mintea lui de USR-ist… Te aștepți la orice de la «reziștii» ăștia. El e «rezist». E dintr-un partid sectă satanică”, a spus Becali, citat de gsp.ro.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat miercuri că vrea ca legea să fie modificată astfel încât să fie posibil ca Steaua Bucureşti să promoveze în primul eşalon.

Steaua, care evoluează în Liga a 2-a, nu are drept de promovare din cauza formei de organizare – club de drept public.

