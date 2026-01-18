Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce jucător transferă FCSB! Întrebarea care l-a lăsat mască pe Mihai Stoica! Luni face vizita medicală - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce jucător transferă FCSB! Întrebarea care l-a lăsat mască pe Mihai Stoica! Luni face vizita medicală

Ce jucător transferă FCSB! Întrebarea care l-a lăsat mască pe Mihai Stoica! Luni face vizita medicală

Dan Roșu Publicat: 18 ianuarie 2026, 10:49

Comentarii
Ce jucător transferă FCSB! Întrebarea care l-a lăsat mască pe Mihai Stoica! Luni face vizita medicală

Mihai Stoica, pe banca FCSB - Profimedia Images

Mihai Stoica a fost surprins de o întrebare pe care i-a pus-o în timpul negocierilor jucătorul care va ajunge duminică în Bucureşti, pentru a face luni vizita medicală, înainte de transferul la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ofri Arad este mijlocaşul de 27 de ani cotat la 1.2 de milioane de euro care va reprezenta al doilea transfer al celor de la FCSB, după Andre Duarte. Israelianul l-a întrebat pe Meme despre atmosfera din vestiarul campioanei.

Ofri Arad l-a întrebat pe Mihai Stoica despre atmosfera din vestiarul FCSB

“Eu mă bucur, pentru că am avut o discuție destul de amplă cu el și pot să spun că, în afară de faptul că am luat și destule informații, e un băiat excepțional. Va fi exact ce trebuie în vestiarul nostru

Știu ce înseamnă să câștigi campionate, știu că după doi ani în care echipa câștigă campionatul, intervine un recul și, dacă nu sunt rezultate, atmosfera poate să fie nu foarte bună în vestiar. Vreau să te întreb și să-mi răspunzi cu sinceritate. Cum este atmosfera în vestiar?’.

Și eu i-am spus ‘Cu cea mai mare sinceritate, dacă nu băteam Feyenoord și Rapid, era proastă, dar acum e bună’. E bună și după înfrângerea asta de la Mioveni”, a spus Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

10 meciuri a jucat Ofri Arad pentru Kairat Almaty, în acest sezon înainte să rămână liber de contract la începutul anului. El a şi marcat un gol în Champions League, împotriva Interului lui Cristi Chivu.

„În locul lui Șut va juca Chiricheș. Ofri Arad…e gata, e terminată toată treaba, dar îi trebuie pregătire, poate și o lună. Mai avem în vizor încă unul, el nu vrea să semneze decât în vară, când rămâne liber. Să vedem”, a declarat Gigi Becali, recent, potrivit digisport.ro.

Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţaPericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Observator
Momente dramatice în Craiova, unde 7 oameni au fost la un pas de moarte încercând să salveze o fetiţă
Obiceiul pe care îl are Ion Țiriac. Ce își spune miliardarul în momentul în care se uită în oglindă
Fanatik.ro
Obiceiul pe care îl are Ion Țiriac. Ce își spune miliardarul în momentul în care se uită în oglindă
10:42
VIDEOOklahoma City Thunder, eşec în deplasare cu Miami Heat. Bam Adebayo, jucătorul meciului
10:29
Victoriile Faimoșilor au continuat aseară, într-o ediție Survivor, lider de audiență
10:15
Cristi Chivu, gata de duelul “de foc” din Champions League, după o nouă victorie a lui Inter în Serie A: “Ştim ce valoare avem”
9:48
Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună”
9:13
“A produs foarte puţin”. Discurs ferm după ce Rapid a învins-o la limită pe Metaloglobus, în primul meci din 2026
8:44
Nicolae Stanciu, tot mai aproape să semneze cu noua echipă. Căpitanul naţionalei e OUT de la Genoa
Vezi toate știrile
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 3 Gigi Becali le impune doi jucători în echipă lui Charalambous şi Pintilii: “Vreau să-i văd” 4 Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări 5 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026 6 FotoAfacerea de 30 de milioane de euro pornită de Dumitru Dragomir! Totul are legătură cu Gigi Becali: “Cel mai bun”
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham