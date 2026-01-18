Ce jucător transferă FCSB! Întrebarea care l-a lăsat mască pe Mihai Stoica! Luni face vizita medicală - Antena Sport

Mihai Stoica a fost surprins de o întrebare pe care i-a pus-o în timpul negocierilor jucătorul care va ajunge duminică în Bucureşti, pentru a face luni vizita medicală, înainte de transferul la FCSB.

Ofri Arad este mijlocaşul de 27 de ani cotat la 1.2 de milioane de euro care va reprezenta al doilea transfer al celor de la FCSB, după Andre Duarte. Israelianul l-a întrebat pe Meme despre atmosfera din vestiarul campioanei.

Ofri Arad l-a întrebat pe Mihai Stoica despre atmosfera din vestiarul FCSB

“Eu mă bucur, pentru că am avut o discuție destul de amplă cu el și pot să spun că, în afară de faptul că am luat și destule informații, e un băiat excepțional. Va fi exact ce trebuie în vestiarul nostru

Știu ce înseamnă să câștigi campionate, știu că după doi ani în care echipa câștigă campionatul, intervine un recul și, dacă nu sunt rezultate, atmosfera poate să fie nu foarte bună în vestiar. Vreau să te întreb și să-mi răspunzi cu sinceritate. Cum este atmosfera în vestiar?’.

Și eu i-am spus ‘Cu cea mai mare sinceritate, dacă nu băteam Feyenoord și Rapid, era proastă, dar acum e bună’. E bună și după înfrângerea asta de la Mioveni”, a spus Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.