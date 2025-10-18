Ce le-a spus la pauză Mihai Teja jucătorilor săi! Au întors scorul cu FCSB şi au produs surpriza campionatului! - Antena Sport

Antrenorul lui Metaloglobus, Mihai Teja (47 de ani), a dezvăluit, imediat după victoria echipei sale cu FCSB, ce le-a spus la pauza meciului fotbaliştilor săi.
După ce au intrat conduşi la cabine, fotbaliştii lui Metaloglobus au întors scorul în repriza a doua a meciului cu FCSB, producând surpriza campionatului.
Mihai Teja, după Metaloglobus – FCSB 2-1: “La pauză le-am spus jucătorilor că nu mai avem nimic de pierdut”
„Am crezut tot timpul, la fiecare meci. Cred în munca noastră, îi felicit pe băieți pentru că au arătat caracter, atitudine și determinare. Au făcut un meci bun, tactic am stat foarte, foarte bine.
Știam că, fiind echipa cu mai multă calitate, vor veni să joace, să încerce să ne deschidă, și atunci am abordat în așa fel încât să putem să-i prindem pe contraatac.
Am jucători de viteză sus, mă refer și la Abbey, care a făcut un meci foarte bun astăzi, a încercat lucruri. Suntem bucuroși pentru 3 puncte. Am spart gheața, am făcut istorie.
Asta ne dă moral, încredere. E altfel, i-am văzut pe băieți după meci, acum ne vom antrena altfel. Le-am spus tot timpul că am încredere în ei, acum cred că vom căpăta și mai multă încredere după această victorie.
La pauză le-am spus că nu mai avem nimic de pierdut, că trebuie să jucăm, să intrăm mult mai agresivi și să încercăm mai mult când avem mingea. Am încercat să jucăm mai mult la picior, să încercăm să-i surprindem la viteză”, a declarat Mihai Teja pentru digisport.ro după Metaloglobus – FCSB 2-1.
Metaloglobus a reuşit surpriza campionatului, 2-1 cu FCSB
Echipa bucureşteană Metaloglobus a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 13-a din Liga 1.
Arbitrul Robert Avram a dictat penalty pentru gazde, în minutul 23, după un duel Cisotti – Ely Fernandes, dar după verificarea VAR decizia a fost anulată. În minutul 32 arbitrul a dictat un nou penalty, pentru FCSB, după un duel între David Irimia şi Bîrligea, iar Florin Tănase a înscris de la punctul cu var, în minutul 34. Bîrligea a trimis în bară, în minutul 45, iar după reluare Metaloglobus a egalat. Ubbink a înscris în minutul 48 şi, cu roş-albaştrii apatici şi fără viziune, echipa lui Mihai Teja a pus presiune pe poarta lui Târnovanu. Baba Alhassan a comis henţ în careu şi arbitrul a dictat penalty pentru gazde, iar Huiban a transformat, în minutul 55.
Campioana a avut un gol anulat la Octavian Popescu, în minutul 62, pentru un fault al lui Olaru, dar nu s-a trezit la realitate. Echipa lui Charalambous nu a jucat nimic deşi a a avut nenumărate cornere, dar nu a produs nici o fază periculoasă şi Metaloglobus a reuşit surpriza campionatului, reuşind prima victorie în Liga 1 chiar împotriva campioanei en-titre.
FCSB e pe locul 12, cu 13 puncte, la 15 puncte de lider şi la cinci puncte de locurile de play-off. Metaloglobus e pe locul 16, ultimul, cu şase puncte.
