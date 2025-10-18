Ce le-a spus la pauză Mihai Teja jucătorilor săi! Au întors scorul cu FCSB şi au produs surpriza campionatului! - Antena Sport

Antrenorul lui Metaloglobus, Mihai Teja (47 de ani), a dezvăluit, imediat după victoria echipei sale cu FCSB, ce le-a spus la pauza meciului fotbaliştilor săi.

După ce au intrat conduşi la cabine, fotbaliştii lui Metaloglobus au întors scorul în repriza a doua a meciului cu FCSB, producând surpriza campionatului.

Mihai Teja, după Metaloglobus – FCSB 2-1: “La pauză le-am spus jucătorilor că nu mai avem nimic de pierdut”

„Am crezut tot timpul, la fiecare meci. Cred în munca noastră, îi felicit pe băieți pentru că au arătat caracter, atitudine și determinare. Au făcut un meci bun, tactic am stat foarte, foarte bine.

Știam că, fiind echipa cu mai multă calitate, vor veni să joace, să încerce să ne deschidă, și atunci am abordat în așa fel încât să putem să-i prindem pe contraatac.

Am jucători de viteză sus, mă refer și la Abbey, care a făcut un meci foarte bun astăzi, a încercat lucruri. Suntem bucuroși pentru 3 puncte. Am spart gheața, am făcut istorie.