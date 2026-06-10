Ce mesaj a putut transmite Csikszereda, după ce Anderson Ceara a semnat cu FCSB: “Nu te vom uita niciodată”

Anderson Ceara a plecat de la Csikszereda şi a bătut palma cu FCSB, fiind primul transfer al verii al formaţiei roş-albastre. Echipa lui Gigi Becali va plăti 450.000 de euro pentru transferul brazilianului de 27 de ani.
Formaţia din Miercurea Ciuc a anunţat pe social media transferul lui Anderson Ceara la FCSB şi i-a mulţumit fotbalistului pentru cei doi ani şi jumătate petrecuţi la Csikszereda, el fiind unul dintre jucătorii care au contribuit la promovarea echipei în Liga 1.
Mesajul lui Csikszereda, după plecarea lui Anderson Ceara
Csikszereda a postat un mesaj de rămas bun, menţionând că driblingurile, pasele decisive şi golurile superbe marcate în tricoul echipei din Miercurea Ciuc vor rămâne în inimile suporterilor harghiteni:
“Clubul nostru a ajuns la un acord cu FCSB pentru transferul drepturilor federative ale fotbalistului nostru brazilian, care va începe astfel pregătirea pentru sezonul viitor alături de clubul bucureștean.
Anderson Ceará a sosit la Miercurea Ciuc în primăvara anului 2024 și a evoluat pentru echipa noastră timp de un sezon și jumătate în Liga 2, respectiv un sezon în SuperLigă. Contribuția sa a fost esențială atât în promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc, cât și în obținerea menținerii în SuperLigă.
Dincolo de toate acestea, vor rămâne de neuitat driblingurile sale cu adevărat braziliene, pasele decisive fenomenale și golurile superbe prin care a cucerit inimile suporterilor noștri.
Mult succes în continuarea carierei, Andi, nu te vom uita niciodată!”, a fost mesajul postat de Csiskzereda, pe contul oficial de Facebook.
Ce salariu o să primească Anderson Ceara la FCSB
Anderson Ceara a fost convins de cei de la FCSB să semneze după ce a primit o propunere contractuală care îi aduce un venit de aproximativ 15.000 de euro lunar, o creştere semnificativă faţă de ceea ce avea la Csiksereda, undeva la 7000 de euro lunar.
Brazilianul crescut la Santos a fost transferat în România chiar de Csikszereda, când echipa era în eşalonul secund, iar în timpul petrecut la gruparea din Miercurea Ciuc a contribuit la marcarea a peste 25 de goluri în cele 81 de meciuri.
Mijlocaşul ofensiv care poate acoperi mai multe posturi în compartimentul ofensiv a fost remarcatul celor de la Csikszereda în ultimul sezon de Liga 1, unul în care gruparea din Miercurea Ciuc a scăpa de retrogradare după un play-out foarte bun.
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