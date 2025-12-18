Ce s-a întâmplat cu Gică Hagi după ce a plecat de pe banca Farului. Cum se implică la echipă în continuare - Antena Sport

S-au aflat detalii despre cum se implică Gică Hagi la Farul, după ce a părăsit banca echipei de la Ovidiu. Tiberiu Curt, vicepreședintele formației constănțene, a dezvăluit că „Regele” a rămas alături de club.
Concret, Gică Hagi este în continuare foarte implicat la Farul. El se ocupă de partea administrativă a clubului, cât și de juniori.
Ce s-a întâmplat cu Gică Hagi după ce a plecat de pe banca Farului
Tiberiu Curt a dezvăluit că Gică Hagi este foarte „activ” la Farul și rămâne de văzut dacă „Regele” își va dori să revină pe banca echipei pe viitor.
„Domnul Hagi a comunicat clar că va face un pas către partea administrativă a clubului. În continuare, se ocupă în mod direct de administrația clubului și de juniori.
Pe viitor, este la latitudinea dânsului ceea ce va face pe viitor. A fost foarte activ. Nu pot să vorbesc în locul dânsului despre ceea ce va fi”, a declarat Tiberiu Curt, vicepreședintele de la Farul, conform digisport.ro.
Gică Hagi a ales să plece de pe banca Farului la finalul sezonului trecut. „Regele”, care a cucerit două titluri în Liga 1 cu formația constănțeană (2017 și 2023) a decis să-l numească pe Ianis Zicu în locul său.
- Iuliu Mureșan a confirmat transferul lui Lindon Emerllahu: „E un om de mare calitate”
- Cătălin Cîrjan a spus ce rezultat își dorește la derby-ul FCSB – Rapid. Mesajul clar al căpitanului lui Dinamo
- Prima reacție din partea Rapidului după „revoluția” anunțată de Gino Iorgulescu în Liga 1. Soluția propusă
- “Să nu dispărem” Reacţia lui Iuliu Mureşan după ce Gino Iorgulescu a anunţat că vrea ca Liga 1 să aibă 12 echipe
- „Vorbește degeaba”. Gigi Becali a răbufnit după ce a auzit planul lui Gino Iorgulescu. Propunerea făcută pentru șeful LPF