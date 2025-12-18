Ce s-a întâmplat cu Gică Hagi după ce a plecat de pe banca Farului. Cum se implică la echipă în continuare - Antena Sport

Gică Hagi, la un meci al Farului/ Profimedia

S-au aflat detalii despre cum se implică Gică Hagi la Farul, după ce a părăsit banca echipei de la Ovidiu. Tiberiu Curt, vicepreședintele formației constănțene, a dezvăluit că „Regele” a rămas alături de club.

Concret, Gică Hagi este în continuare foarte implicat la Farul. El se ocupă de partea administrativă a clubului, cât și de juniori.

Ce s-a întâmplat cu Gică Hagi după ce a plecat de pe banca Farului

Tiberiu Curt a dezvăluit că Gică Hagi este foarte „activ” la Farul și rămâne de văzut dacă „Regele” își va dori să revină pe banca echipei pe viitor.

„Domnul Hagi a comunicat clar că va face un pas către partea administrativă a clubului. În continuare, se ocupă în mod direct de administrația clubului și de juniori.

Pe viitor, este la latitudinea dânsului ceea ce va face pe viitor. A fost foarte activ. Nu pot să vorbesc în locul dânsului despre ceea ce va fi”, a declarat Tiberiu Curt, vicepreședintele de la Farul, conform digisport.ro.