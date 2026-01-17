Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de Cătălin Cîrjan. Căpitanul „câinilor” a spus totul - Antena Sport

Cătălin Cîrjan, la finalul unui meci al lui Dinamo/ Profimedia

Cătălin Cîrjan a dezvăluit ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de el de la Metalist 1925 Harkov. În ciuda faptului că trupa din Ucraina oferea suma de 4,5 milioane de euro, căpitanul „câinilor” a ales să rămână la echipa din Ștefan cel Mare, cel puțin până la finalul sezonului.

Cătălin Cîrjan a dezvăluit că ceilalți jucători ai lui Dinamo sunt foarte fericiți pentru faptul că mijlocașul nu a plecat în Ucraina. „Să vină banii”, au strigat coechipierii căpitanului „câinilor” în vestiar, după oferta primită de acesta.

Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de Cătălin Cîrjan

„Sunt fericit când vin oferte, pentru că munca mea este răsplătită. Nu totul este despre bani, nu m-am gândit la asta. În primul rând, acesta este obiectivul meu, să joc cu Dinamo în Europa.

Foarte bucuroși sunt și colegii că nu am plecat și glumele din vestiar. Strigau să vină banii, dar, până la urmă, sunt foarte bucuroși. Noi, în vestiar, simțim că putem câștiga titlul”, a declarat Cătălin Cîrjan, la conferința de presă.

De asemenea, Cătălin Cîrjan a explicat motivele pentru care a ales să rămână la Dinamo. El a dezvăluit că își dorește să devină campion alături de „câini”.