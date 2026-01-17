Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de Cătălin Cîrjan. Căpitanul „câinilor” a spus totul - Antena Sport

Cătălin Cîrjan a dezvăluit ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de el de la Metalist 1925 Harkov. În ciuda faptului că trupa din Ucraina oferea suma de 4,5 milioane de euro, căpitanul „câinilor” a ales să rămână la echipa din Ștefan cel Mare, cel puțin până la finalul sezonului.
Cătălin Cîrjan a dezvăluit că ceilalți jucători ai lui Dinamo sunt foarte fericiți pentru faptul că mijlocașul nu a plecat în Ucraina. „Să vină banii”, au strigat coechipierii căpitanului „câinilor” în vestiar, după oferta primită de acesta.
Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de Cătălin Cîrjan
„Sunt fericit când vin oferte, pentru că munca mea este răsplătită. Nu totul este despre bani, nu m-am gândit la asta. În primul rând, acesta este obiectivul meu, să joc cu Dinamo în Europa.
Foarte bucuroși sunt și colegii că nu am plecat și glumele din vestiar. Strigau să vină banii, dar, până la urmă, sunt foarte bucuroși. Noi, în vestiar, simțim că putem câștiga titlul”, a declarat Cătălin Cîrjan, la conferința de presă.
De asemenea, Cătălin Cîrjan a explicat motivele pentru care a ales să rămână la Dinamo. El a dezvăluit că își dorește să devină campion alături de „câini”.
„Nu totul se rezumă la bani în viață, cel puțin asta cred eu și familia mea. Nu cred că era un pas în față pe plan fotbalistic și, nu în ultimul rând, am făcut o promisiune suflării dinamoviste. Am spus că vreau să iau titlul și vreau să duc această promisiune la capăt.
Asta îmi doresc. Vreau să dau tot ce am mai bun în aceste șase luni. Chiar simt că putem face asta. Suntem într-o poziție bună și îmi doresc din suflet ca suporterii să vină alături de noi la stadion și să luăm titlul.
(Războiul din Ucraina a fost un motiv?) Situația este incertă acolo, dar clar că fotbaliștii care merg acolo cred că au o siguranță în plus. Nu m-am gândit foarte mult la asta.
Am discutat cu mister, cu Andrei (Nicolescu), cu patronii și vreau să le mulțumesc și lor, pentru că am simțit că sunt lângă mine și ei simt că putem face o treabă bună în acest campionat. Cum am zis, sufletul meu e la Dinamo și vreau să termin acest campionat aici”, a mai spus Cătălin Cîrjan.
