Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de Cătălin Cîrjan. Căpitanul „câinilor” a spus totul - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de Cătălin Cîrjan. Căpitanul „câinilor” a spus totul

Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de Cătălin Cîrjan. Căpitanul „câinilor” a spus totul

Viviana Moraru Publicat: 17 ianuarie 2026, 16:07

Comentarii
Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de Cătălin Cîrjan. Căpitanul câinilor” a spus totul

Cătălin Cîrjan, la finalul unui meci al lui Dinamo/ Profimedia

Cătălin Cîrjan a dezvăluit ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de el de la Metalist 1925 Harkov. În ciuda faptului că trupa din Ucraina oferea suma de 4,5 milioane de euro, căpitanul „câinilor” a ales să rămână la echipa din Ștefan cel Mare, cel puțin până la finalul sezonului. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cătălin Cîrjan a dezvăluit că ceilalți jucători ai lui Dinamo sunt foarte fericiți pentru faptul că mijlocașul nu a plecat în Ucraina. „Să vină banii”, au strigat coechipierii căpitanului „câinilor” în vestiar, după oferta primită de acesta.  

Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Dinamo, după oferta primită de Cătălin Cîrjan 

„Sunt fericit când vin oferte, pentru că munca mea este răsplătită. Nu totul este despre bani, nu m-am gândit la asta. În primul rând, acesta este obiectivul meu, să joc cu Dinamo în Europa. 

Foarte bucuroși sunt și colegii că nu am plecat și glumele din vestiar. Strigau să vină banii, dar, până la urmă, sunt foarte bucuroși. Noi, în vestiar, simțim că putem câștiga titlul”, a declarat Cătălin Cîrjan, la conferința de presă. 

De asemenea, Cătălin Cîrjan a explicat motivele pentru care a ales să rămână la Dinamo. El a dezvăluit că își dorește să devină campion alături de „câini”.  

Reclamă
Reclamă

„Nu totul se rezumă la bani în viață, cel puțin asta cred eu și familia mea. Nu cred că era un pas în față pe plan fotbalistic și, nu în ultimul rând, am făcut o promisiune suflării dinamoviste. Am spus că vreau să iau titlul și vreau să duc această promisiune la capăt. 

Asta îmi doresc. Vreau să dau tot ce am mai bun în aceste șase luni. Chiar simt că putem face asta. Suntem într-o poziție bună și îmi doresc din suflet ca suporterii să vină alături de noi la stadion și să luăm titlul. 

(Războiul din Ucraina a fost un motiv?) Situația este incertă acolo, dar clar că fotbaliștii care merg acolo cred că au o siguranță în plus. Nu m-am gândit foarte mult la asta. 

Podul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casăPodul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casă
Reclamă

Am discutat cu mister, cu Andrei (Nicolescu), cu patronii și vreau să le mulțumesc și lor, pentru că am simțit că sunt lângă mine și ei simt că putem face o treabă bună în acest campionat. Cum am zis, sufletul meu e la Dinamo și vreau să termin acest campionat aici”, a mai spus Cătălin Cîrjan. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Observator
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Povestea dureroasă a campionului mondial care acum se antrenează cu David Popovici. Viața lui s-a schimbat complet după o accidentare gravă suferită, însă nu a renunțat niciodată la visurile sale
Fanatik.ro
Povestea dureroasă a campionului mondial care acum se antrenează cu David Popovici. Viața lui s-a schimbat complet după o accidentare gravă suferită, însă nu a renunțat niciodată la visurile sale
16:01
Farul – Hermannstadt, 17:15, LIVE SCORE. Ianis Zicu, duel cu Dorinel Munteanu
15:51
Rapid – Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1
15:30
VIDEOReal Madrid, pe un butoi de pulbere! Vinicius şi Bellingham, huiduiţi la scenă deschisă. Lui Perez i s-a cerut demisia
15:29
Dacia a câştigat Raliul Dakar! Victorie uriaşă pentru producătorul din România
15:28
Unirea Slobozia – UTA 1-3. Arădenii au urcat pe loc de play-off
15:20
Udinese – Inter LIVE TEXT (16:00). Echipa lui Cristi Chivu vrea să îşi menţină avansul în fruntea clasamentului
Vezi toate știrile
1 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 2 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 3 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 4 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 5 Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” 6 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”