Ce se întâmplă cu Andrea Mandorlini după CFR - UTA 1-1. Neluțu Varga a făcut anunțul - Antena Sport

Neluțu Varga i-a decis viitorul lui Andrea Mandorlini. Patronul a făcut anunțul după CFR Cluj – UTA 1-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj are parte de un start dezastruos de sezon. Echipa din Gruia nu s-a impus nici în partida din etapa a 10-a și se află acum pe locul 11 în campionat, cu 8 puncte.

Neluțu Varga a făcut anunțul: Andrea Mandorlini rămâne la CFR Cluj

Chiar dacă italianul nu a avut parte de un început excelent de mandat, Neluțu Varga a anunțat că acesta nu va pleca de la CFR Cluj.

Patronul ardelenilor a dezvăluit că are, în continuare, încredere în Andrea Mandorlini.

“Sunt mulțumit de jocul echipei din a doua repriză. Într-adevăr, rezultatul nu este cel dorit, dar felul în care am arătat îmi dă speranțe pentru meciurile care urmează, în special derby-ul cu Universitatea Cluj de săptămâna viitoare.