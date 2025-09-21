Ce se întâmplă cu Andrea Mandorlini după CFR - UTA 1-1. Neluțu Varga a făcut anunțul - Antena Sport

Închide meniul
Ce se întâmplă cu Andrea Mandorlini după CFR – UTA 1-1. Neluțu Varga a făcut anunțul

Alex Ioniță Publicat: 21 septembrie 2025, 21:54

FOTO: Profimedia și Hepta

Neluțu Varga i-a decis viitorul lui Andrea Mandorlini. Patronul a făcut anunțul după CFR Cluj – UTA 1-1.

CFR Cluj are parte de un start dezastruos de sezon. Echipa din Gruia nu s-a impus nici în partida din etapa a 10-a și se află acum pe locul 11 în campionat, cu 8 puncte.

Neluțu Varga a făcut anunțul: Andrea Mandorlini rămâne la CFR Cluj

Chiar dacă italianul nu a avut parte de un început excelent de mandat, Neluțu Varga a anunțat că acesta nu va pleca de la CFR Cluj.

Patronul ardelenilor a dezvăluit că are, în continuare, încredere în Andrea Mandorlini.

“Sunt mulțumit de jocul echipei din a doua repriză. Într-adevăr, rezultatul nu este cel dorit, dar felul în care am arătat îmi dă speranțe pentru meciurile care urmează, în special derby-ul cu Universitatea Cluj de săptămâna viitoare.

Postul lui Mandorlini nu e în pericol, nu se poate vorbi despre așa ceva, am încredere în el.

E un antrenor experimentat, e mai dur cu jucătorii la antrenamente, dar nu se pune problema să existe nemulțumiri din partea cuiva”, a spus Neluțu Varga, citat de digisport.ro.

