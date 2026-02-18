Mikaela Shiffrin a cucerit al treilea titlu olimpic din carieră. Spectacol la Milano-Cortina - Antena Sport

Schioarea americană Mikaela Shiffrin a câştigat miercuri proba de slalom la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, unde era marea favorită, aceasta fiind prima sa medalie olimpică după opt ani, informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În frunte după prima manşă, Mikaela Shiffrin a terminat în cele din urmă cu timpul de 1 min 39 sec 10/100, în faţa elveţiencei Camille Rast, clasată pe locul 2, la 1 sec 50/100, şi a suedezei Anna Swenn Larsson, care a urcat pe ultima treaptă a podiumului, terminând la 1 sec 71/100 de învingătoare.

Mikaela Shiffrin, campioană olimpică la slalom la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina

Mikaela Shiffrin, în vârstă de 30 de ani, a obţinut al treilea său titlu olimpic, după victoria sa la slalom în 2014 şi cea la slalom uriaş în 2018. Aceasta este a patra sa medalie la Jocuri, prima din februarie 2018.

Camille Rast este singura schioare care a învins-o pe Shiffrin într-un slalom de Cupă Mondială în acest sezon.

Mikaela Shiffrin a obţinut un număr record de 108 victorii în Cupa Mondială de schi alpin, dintre care 71 la slalom. Ea a câştigat şapte dintre cele opt etape de Cupă Mondială la această disciplină de la debutul acestui sezon, clasându-se pe poziţia secundă, după Camille Rast, în cea de-a opta.