Cel mai dorit fotbalist român a semnat cu CFR Cluj! Lovitură importantă pentru clubul din Gruia - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cel mai dorit fotbalist român a semnat cu CFR Cluj! Lovitură importantă pentru clubul din Gruia
Daniel Işvanca Publicat: 6 februarie 2026, 18:20 / Actualizat: 6 februarie 2026, 19:37

CFR Cluj / Colaj Antena Sport

Cel mai dorit fotbalist român a ajuns în curtea celor de la CFR Cluj. Este vorba despre Marian Huja, jucătorul care a evoluat până acum pentru polonezii de la Pogon Szczecin.

Trupa antrenată de Daniel Pancu a câștigat lupta cu rivalele din Liga 1 și l-a convins pe fundașul cotat de Transfermarkt la 1,5 milioane de euro.

Marian Huja a semnat cu CFR Cluj

UPDATE: După ce l-a prezentat cu o poză în care era surprins cu spatele, CFR Cluj a postat un anunţ şi o poză cu Marian Huja:

“👋🏻 Bine ai venit, Marian Huja!

🇱🇻 CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Marian Huja este noul fundaș al echipei noastre! Cluburile CFR 1907 Cluj și Pogon Szczecin au ajuns la un acord privind împrumutul jucătorului Marian Huja până în vară, clubul nostru având opțiunea de a-l transfera definitiv. 🤝🏻

👉🏻 În vârstă de 26 de ani și având o înălțime de 1.93m, Marian a început junioratul la echipa CF Belenenses, din Portugalia, țara sa natală, urmând ca apoi să facă pasul la academia clubului englez Watford FC. Noul nostru apărător și-a făcut debutul la nivel de seniori în tricoul formației daneze HB Köge, pentru care a evoluat în 49 de partide. 🇩🇰

⚽ În 2020, acesta a ajuns în fotbalul românesc, unde a îmbrăcat tricoul celor de la Petrolul Ploiești timp de 5 sezoane, perioadă în care a bifat 127 de apariții și a reușit să înscrie de 8 ori. În vara anului 2025, Huja a fost transferat de formația poloneză, Pogon Szczecin, pentru care a jucat de 16 ori și a reușit să marcheze 2 goluri. 💪🏻

🫶🏻 Îi urăm bun venit în familia CFR și cât mai multe reușite alături de echipa noastră, în tricoul alb-vișiniu! 🚂”, a transmis CFR, pe Facebook.

Marian Huja a fost cel mai dorit fotbalist român în această perioadă de transferuri, stoperul fiind urmărit de mai multe cluburi din Europa. În cele din urmă, acesta a ajuns la CFR Cluj.

Acesta a fost împrumutat de formația antrenată de Daniel Pancu până la finalul acestui sezon. Cu o cotă de piață de 1,5 milioane de euro, Huja va fi o variantă excelentă în centrul apărării.

CSKA Sofia, Casa Pia, Slask Wroclaw, Go Ahead Eagles, Slovan Bratislava, Miedz Legnica, Wisla Cracovia, Wieczysta Cracovia, Konyaspor, Antalyaspor și Rio Ave au fost echipele care și-au manifestat interesul pentru fotbalistul cu dublă cetățenie.

Cine este Marian Huja

Marian Huja a început fotbalul în Portugalia, la academia celor de la Belenenses, după care a făcut pasul în Anglia, acolo unde a jucat pentru formația sub 18 ani a celor de la Watford.

Koge și Petrolul Ploiești sunt echipele pentru care acesta a mai evoluat în cariera sa. Este a doua aventură pe prima scenă a fotbalului românesc pentru Marian Huja, care a strâns 127 de apariții în tricoul celor de la Petrolul.

