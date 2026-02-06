Cel mai dorit fotbalist român a semnat cu CFR Cluj! Lovitură importantă pentru clubul din Gruia - Antena Sport

Cel mai dorit fotbalist român a ajuns în curtea celor de la CFR Cluj. Este vorba despre Marian Huja, jucătorul care a evoluat până acum pentru polonezii de la Pogon Szczecin.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Trupa antrenată de Daniel Pancu a câștigat lupta cu rivalele din Liga 1 și l-a convins pe fundașul cotat de Transfermarkt la 1,5 milioane de euro.

Marian Huja a semnat cu CFR Cluj

UPDATE: După ce l-a prezentat cu o poză în care era surprins cu spatele, CFR Cluj a postat un anunţ şi o poză cu Marian Huja:

“👋🏻 Bine ai venit, Marian Huja! 🇱🇻 CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Marian Huja este noul fundaș al echipei noastre! Cluburile CFR 1907 Cluj și Pogon Szczecin au ajuns la un acord privind împrumutul jucătorului Marian Huja până în vară, clubul nostru având opțiunea de a-l transfera definitiv. 🤝🏻 Reclamă

Reclamă

👉🏻 În vârstă de 26 de ani și având o înălțime de 1.93m, Marian a început junioratul la echipa CF Belenenses, din Portugalia, țara sa natală, urmând ca apoi să facă pasul la academia clubului englez Watford FC. Noul nostru apărător și-a făcut debutul la nivel de seniori în tricoul formației daneze HB Köge, pentru care a evoluat în 49 de partide. 🇩🇰 ⚽ În 2020, acesta a ajuns în fotbalul românesc, unde a îmbrăcat tricoul celor de la Petrolul Ploiești timp de 5 sezoane, perioadă în care a bifat 127 de apariții și a reușit să înscrie de 8 ori. În vara anului 2025, Huja a fost transferat de formația poloneză, Pogon Szczecin, pentru care a jucat de 16 ori și a reușit să marcheze 2 goluri. 💪🏻 🫶🏻 Îi urăm bun venit în familia CFR și cât mai multe reușite alături de echipa noastră, în tricoul alb-vișiniu! 🚂”, a transmis CFR, pe Facebook.