Cel mai nou transfer de la FCSB a aterizat în România și a dat primele declarații: "Un club foarte mare" - Antena Sport

Ofri Arad, fotbalistul care va deveni în curând al doilea transfer al iernii de la FCSB, a aterizat luni dimineața în România. Fotbalistul de 27 de ani a spus și câteva cuvinte jurnaliștilor în timp ce era preluat de Marius Ianuli, cel care ocupă funcția de Team Manager al campioanei.

Fanii FCSB-ului au primit o veste extrem de importantă în dimineața de luni, pentru că Ofri Arad, cel care în scurt timp va fi cel mai nou transfer al roș-albaștrilor, a ajuns în România. Din acest moment, oficializarea mutării mijlocașului israelian mai este doar o chestiune de timp, astfel că anunțul clubului poate apărea în decursul acestei zile.

Primele declarații ale lui Ofri Arad în România

După ce și-a făcut apariția la aeroport, fostul jucător de la Kairat Almaty s-a rezumat la a spune că FCSB este un club mare, menționând că va acorda mai multe declarații în viitorul apropiat. Cel mai probabil, cel adus pentru a-l înlocui pe Adrian Șut așteaptă să aibă parte de o conferință de presă pentru a da mai multe detalii legate de venirea sa în România.

“(n.r. Cum te simți?) Foarte bine! Nu știu foarte multe despre România, dar FCSB este un club foarte mare, dar voi vorbi mai multe în curând“, a spus Ofri Arad, potrivit sport.ro.

Cotat la 1,2 milioane de euro pe transfermarkt.com, Arad a evoluat în 10 meciuri de Liga Campionilor pentru Kairat Almaty, iar într-unul din grupe a și marcat un gol contra Interului lui Cristi Chivu.