"Ceva incredibil" Alex Musi a comentat intervenţia fabuloasă a lui Koljic! Mesajul pentru fanii "câinilor" - Antena Sport

"Ceva incredibil" Alex Musi a comentat intervenţia fabuloasă a lui Koljic! Mesajul pentru fanii "câinilor"

"Ceva incredibil" Alex Musi a comentat intervenţia fabuloasă a lui Koljic! Mesajul pentru fanii "câinilor"

“Ceva incredibil” Alex Musi a comentat intervenţia fabuloasă a lui Koljic! Mesajul pentru fanii “câinilor”

Publicat: 19 octombrie 2025, 23:04

Ceva incredibil Alex Musi a comentat intervenţia fabuloasă a lui Koljic! Mesajul pentru fanii câinilor

Alex Musi în derby-ul Dinamo - Rapid 0-2 / Sport Pictures

Alexandru Musi (21 de ani) a remarcat intervenţia cum rar vezi, de pe linia porţii, a lui Elvir Koljic, cu care atacantul Rapidului i-a blocat lui Dinamo deschiderea scorului.

Rapid s-a impus cu 2-0 în derby-ul cu Dinamo de pe Arena Naţională, chiar dacă a jucat din minutul 68, de la eliminarea lui Vulturar, în 10 oameni. Autogolul lui Gnahore (min. 59) şi golul lui Manea din minutul 74 au decis derby-ul de pe Arena Naţională.

Alex Musi, după Dinamo – Rapid 0-2: “Sunt de părere că am făcut un joc bun”

(n.r: Cum e atmosfera la finalul acestui meci?) O atmosferă proastă, vă daţi seama. Chiar dacă am făcut un joc bun, din păcate nu am putut să luăm cele 3 puncte.

A fost un derby frumos, o atmosferă frumoasă. Sunt de părere că am controlat jocul, n-avem ce să facem, mergem acasă şi ne concentrăm pe următorul meci.

(n.r: despre intervenţia salvatoare a lui Koljic) Am şutat, am văzut că a ajuns mingea la Nikita şi am zis că gata, o bagă în poartă şi Koljic cu călcâiul nu ştiu cum a scos-o, e ceva incredibil. A avut şi noroc acolo.

Am luat golul ăla din fază fixă şi de acolo ne-am destabilizat un pic. Sunt de părere că am făcut un joc bun. Iau jocul ăsta ca o chestie pozitivă.

(n.r: De ce ţi-a cerut să schimbi cu Armstrong?) Nu ştiu de ce ne cere să schimbăm, dar cred că ştie dânsul mai bine. A văzut că pot să joc şi în stânga şi în dreapta destul de bine şi probabil ca să destabilizăm adversarul.

Am avut o mică accidentare, am în continuare dureri, dar trag de mine, vreau să joc toate meciurile şi să ajut echipa, să fim mai sus.

(n.r: mesajul către fani) Să vină în continuare să ne susţină, ăsta e fotbalul, orice echipă pierde, o să ne dăm viaţa şi o să fim acolo sus în continuare”, a declarat Alex Musi pentru digisport.ro după Dinamo – Rapid 0-2.

Dinamo – Rapid 0-2

Echipa Rapid Bucureşti a învins duminică seara, în deplasare, cu 2-0, rivala Dinamo, în etapa a 13-a din Liga 1.

Dinamo a avut o ocazie uriaşă în minutul 10, când Alexandru Musi a şutat din careu, Aioani a respins, Stoinov a reluat mingea spre poartă, însă Koljic a respins de pe linie, spectaculos, cu călcâiul. În replică, giuleştenii au lovit bara, prin Kader Keita, în minutul 34. În partea secundă gazdele au trimis mingea în poartă, prin Cătălin Cîrjan, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de offside la Armstrong. Rapid a deschis scorul în minutul 58, prin autogolul lui Gnahore, iar în minutul 67 a rămas în zece jucători, după eliminarea lui Vulturar, cu roşu direct, în urma unui fault dur. Elevii lui Gâlcă şi-au majorat avantajul în minutul 74, prin golul lui Cristian Manea, apoi a venit bara lui Sivis, din minutul 81, şi Rapid s-a impus, în cele din urmă, cu 2-0.

Giuleştenii sunt pe locul al doilea în clasament, cu 28 de puncte, tot atâtea câte are şi liderul Botoşani, dar cu golaveraj mai slab. Dinamo este pe locul 4 în Liga 1, cu 23 de puncte.

