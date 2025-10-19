"Ceva incredibil" Alex Musi a comentat intervenţia fabuloasă a lui Koljic! Mesajul pentru fanii "câinilor" - Antena Sport

Alexandru Musi (21 de ani) a remarcat intervenţia cum rar vezi, de pe linia porţii, a lui Elvir Koljic, cu care atacantul Rapidului i-a blocat lui Dinamo deschiderea scorului.

Rapid s-a impus cu 2-0 în derby-ul cu Dinamo de pe Arena Naţională, chiar dacă a jucat din minutul 68, de la eliminarea lui Vulturar, în 10 oameni. Autogolul lui Gnahore (min. 59) şi golul lui Manea din minutul 74 au decis derby-ul de pe Arena Naţională.

Alex Musi, după Dinamo – Rapid 0-2: “Sunt de părere că am făcut un joc bun”

“(n.r: Cum e atmosfera la finalul acestui meci?) O atmosferă proastă, vă daţi seama. Chiar dacă am făcut un joc bun, din păcate nu am putut să luăm cele 3 puncte.

A fost un derby frumos, o atmosferă frumoasă. Sunt de părere că am controlat jocul, n-avem ce să facem, mergem acasă şi ne concentrăm pe următorul meci.

(n.r: despre intervenţia salvatoare a lui Koljic) Am şutat, am văzut că a ajuns mingea la Nikita şi am zis că gata, o bagă în poartă şi Koljic cu călcâiul nu ştiu cum a scos-o, e ceva incredibil. A avut şi noroc acolo.