Real Madrid revine pe primul loc în La Liga. Kylian Mbappe a adus victoria cu Getafe - Antena Sport

Real Madrid revine pe primul loc în La Liga. Kylian Mbappe a adus victoria cu Getafe

Andrei Nicolae Publicat: 20 octombrie 2025, 0:22

Jucătorii lui Real Madrid, după golul marcat contra lui Getafe / Profimedia

Real Madrid a învins-o duminică seara în deplasare, scor 1-0, pe Getafe, în etapa a 9-a din La Liga.

În repriza secundă, formația lui Pepe Bordalas a avut doi jucători eliminați.

Real Madrid revine pe primul loc în La Liga

A fost 0-0 la pauza meciului de pe Coliseum Alfonso Perez, iar soarta înfruntării s-a decis abia în ultimul sfert de oră. Mai întâi a fost eliminat cu roşu direct Allan Nyom, abia intrat pe teren, în minutul 76, el a fost eliminat un minut mai târziu, pentru conduită violentă.

Mbappe a profitat şi a deschis scorul, în minutul 80, pentru ca în minutul 84 Sancris să primească al doilea galben şi să lase gazdele în nouă jucători. Madrilenii nu au mai putut înscrie, dar s-au impus la limită, 1-0, şi sunt primii în ierarhia din La Liga, cu 24 de puncte, faţă de 22 ale Barcelonei, potrivit news.ro.

Getafe e pe 12, cu 11 puncte acumulate.

1 „Îi vom da". Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus 3 Se „rupe" Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1 4 „Rușinos". Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma – Inter 0-1. Ce l-a nemulțumit 5 Borna istorică atinsă de Cristi Chivu cu Inter, după victoria cu AS Roma. Ce s-a întâmplat pentru prima dată în Serie A 6 Dinamo – Rapid 0-2. Apărarea "câinilor", făcută şah-mat! Giuleştenii continuă cursa pentru titlu
