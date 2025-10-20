Real Madrid revine pe primul loc în La Liga. Kylian Mbappe a adus victoria cu Getafe - Antena Sport

Jucătorii lui Real Madrid, după golul marcat contra lui Getafe / Profimedia

Real Madrid a învins-o duminică seara în deplasare, scor 1-0, pe Getafe, în etapa a 9-a din La Liga.

În repriza secundă, formația lui Pepe Bordalas a avut doi jucători eliminați.

Real Madrid revine pe primul loc în La Liga

A fost 0-0 la pauza meciului de pe Coliseum Alfonso Perez, iar soarta înfruntării s-a decis abia în ultimul sfert de oră. Mai întâi a fost eliminat cu roşu direct Allan Nyom, abia intrat pe teren, în minutul 76, el a fost eliminat un minut mai târziu, pentru conduită violentă.

Mbappe a profitat şi a deschis scorul, în minutul 80, pentru ca în minutul 84 Sancris să primească al doilea galben şi să lase gazdele în nouă jucători. Madrilenii nu au mai putut înscrie, dar s-au impus la limită, 1-0, şi sunt primii în ierarhia din La Liga, cu 24 de puncte, faţă de 22 ale Barcelonei, potrivit news.ro.

