Ionuț Lupescu a dat verdictul după victoria Rapidului cu Dinamo: "Nu știu dacă e nemeritat" - Antena Sport

Andrei Nicolae Publicat: 19 octombrie 2025, 22:51

Ionuț Lupescu a dat verdictul după victoria Rapidului cu Dinamo: Nu știu dacă e nemeritat

Ionuț Lupescu, la ieșire din Arena Națională / Antena Sport

Ionuț Lupescu, legenda lui Dinamo, a fost prezent pe Arena Națională la derby-ul contra Rapidului și a acordat câteva declarații după ce a plecat de la Arena Națională. Fostul mare mijlocaș al “câinilor roșii” a fost întrebat dacă victoria cu 2-0 a giuleștenilor a fost una nemeritată, ținând cont de ocaziile imense ale elevilor lui Zeljko Kopic, iar “Kaiserul” a infirmat această ipoteză.

Lupescu a remarcat că au fost câțiva jucători din tabăra lui Dinamo care nu au evoluat la nivelul așteptărilor și a spus că soarta partidei putea fi alta dacă alb-roșiii ar fi deschis scorul pe Arena Națională. Jucătorii formației de pe locul 4 din Liga 1 au ratat una dintre cele mai mari ocazii ale campionatului în minutul 10, atunci când Zeljko Kopic a scos mingea de pe linia porții cu “lovitura scoprionului”.

Ionuț Lupescu: “Rapidul nu e o surpriză, e o certitudine”

În ceea ce privește rezultatul final, Lupescu e de părere că elevii lui Costel Gâlcă meritau victoria, mai ales că au reușit să obțină acest rezultat evoluând pe final în 10 oameni. Cel de-al doilea gol al giuleștenilor, înscris de Cristi Manea, a venit după eliminarea lui Cătălin Vulturar.

Nu știu dacă e nemeritat, până la urmă noi n-am marcat din ocaziile pe care le-am avut și ei au fost mai atenți. Din păcate, cred că am avut prea mulți jucători care au jucat sub posibilitățile pe care le au și prea mult n-avem ce spune. Dacă au câștigat cu 2-0 și în 10… înseamnă că au meritat.

Rapidul nu e o surpriză, e o certitudine. E o echipă foarte solidă, care totuși astăzi dacă marcam din ocaziile pe care le-am avut și dacă deschideam noi scorul, poate altfel ar fi fost rezultatul. Până la ură, au meritat.

Meciul a fost în așa fel încât noi din păcate nu am reușit să ne fructificăm ocaziile pe care le-am avut și chiar și la 1-0, Perica a ratat ocazia aia cu capul. Sperăm să fie mai bine“, a spus Ionuț Lupescu.

Grație victoriei de pe Arena Națională, Rapidul a urcat pe 2 și a egalat-o la puncte pe FC Botoșani, în timp ce Dinamo a rămas pe locul 4, la cinci puncte distanță de lider.

