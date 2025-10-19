Ionuț Lupescu a dat verdictul după victoria Rapidului cu Dinamo: "Nu știu dacă e nemeritat" - Antena Sport

Ionuț Lupescu, legenda lui Dinamo, a fost prezent pe Arena Națională la derby-ul contra Rapidului și a acordat câteva declarații după ce a plecat de la Arena Națională. Fostul mare mijlocaș al “câinilor roșii” a fost întrebat dacă victoria cu 2-0 a giuleștenilor a fost una nemeritată, ținând cont de ocaziile imense ale elevilor lui Zeljko Kopic, iar “Kaiserul” a infirmat această ipoteză.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lupescu a remarcat că au fost câțiva jucători din tabăra lui Dinamo care nu au evoluat la nivelul așteptărilor și a spus că soarta partidei putea fi alta dacă alb-roșiii ar fi deschis scorul pe Arena Națională. Jucătorii formației de pe locul 4 din Liga 1 au ratat una dintre cele mai mari ocazii ale campionatului în minutul 10, atunci când Zeljko Kopic a scos mingea de pe linia porții cu “lovitura scoprionului”.

Ionuț Lupescu: “Rapidul nu e o surpriză, e o certitudine”

În ceea ce privește rezultatul final, Lupescu e de părere că elevii lui Costel Gâlcă meritau victoria, mai ales că au reușit să obțină acest rezultat evoluând pe final în 10 oameni. Cel de-al doilea gol al giuleștenilor, înscris de Cristi Manea, a venit după eliminarea lui Cătălin Vulturar.

“Nu știu dacă e nemeritat, până la urmă noi n-am marcat din ocaziile pe care le-am avut și ei au fost mai atenți. Din păcate, cred că am avut prea mulți jucători care au jucat sub posibilitățile pe care le au și prea mult n-avem ce spune. Dacă au câștigat cu 2-0 și în 10… înseamnă că au meritat.

Rapidul nu e o surpriză, e o certitudine. E o echipă foarte solidă, care totuși astăzi dacă marcam din ocaziile pe care le-am avut și dacă deschideam noi scorul, poate altfel ar fi fost rezultatul. Până la ură, au meritat.