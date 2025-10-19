"Portarul etapei cred că o să fiu!" Elvir Kojlic a explicat "lovitura scorpionului" - Antena Sport

La finalul partidei cu Dinamo, Elvir Kojlic a explicat execuţia lui de mare rafinament. Fotbalistul a avut o intervenție incredibilă în meciul dintre Dinamo și Rapid, când a parat uluitor o minge care era ca și intrată în poartă la un șut al lui Nikita Stoinov. Jucătorul lui Costel Gâlcă s-a folosit de un procedeu incredibil pentru a-și salva echipa de la gol, și anume “lovitura scorpionului”.
“Am încercat să mă arunc şi să dau cu călcâiul. Ma bucur că am scos şi că mi-am ajutat echipa. Cred că ne-a ajutat foarte mult acel moment. Ne-a împins un pic. A fost o victorie mare pentru noi, am adus trei puncte. Contează mult că am jucat bine astăzi. Victoria a fost meritată. Portarul etapei cred că o să fiu. Nici nu ştiu cum am dat, nu m-am uitat la fază. Chiar mă bucur”, a spus Kojlic la finalul partidei.
“Sper ca la finalul campionatului să aducem un trofeu aici. A fost un derby mare, o experienţă extraordinară.Toţi suntem fericiţi când câştigăm un derby”, a mai declarat Kojlic.
Cât priveşte lupta pentru titlu, Kojlic a nominalizat rivalele pentru titlu: “FCSB are jucători buni şi cred că revine în lupta pentru titlu. Şi Botoşaniul are o echipă bună. Şi ei merită să fie sus. Şi FCSB şi CFR au lot bun”.
Rapid s-a impus în derby-ul etapei a 13-a, cu Dinamo, scor 0-2. În urma victoriei, giuleteştenii se află pe locul 2 în clasament, cu 28 de puncte, la egalitate cu ocupanta locului 1, FC Botoşani. Dinamo rămâne pe 4, cu 23 de puncte.
- “Ceva incredibil” Alex Musi a comentat intervenţia fabuloasă a lui Koljic! Mesajul pentru fanii “câinilor”
- Ionuț Lupescu a dat verdictul după victoria Rapidului cu Dinamo: “Nu știu dacă e nemeritat”
- Victor Angelescu: “Am arătat că suntem mai maturi decât ei”
- Derapaj rasist la Dinamo – Rapid. Bannerul afișat în peluza alb-roșie + replica giuleștenilor
- Dinamo – Rapid 0-2. Apărarea “câinilor”, făcută şah-mat! Giuleştenii continuă cursa pentru titlu