Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce a spus Charles Leclerc după ce a terminat pe 3 MP al Statelor Unite: "Un pic prea optimist" - Antena Sport

Home | Formula 1 | Ce a spus Charles Leclerc după ce a terminat pe 3 MP al Statelor Unite: “Un pic prea optimist”

Ce a spus Charles Leclerc după ce a terminat pe 3 MP al Statelor Unite: “Un pic prea optimist”

Andrei Nicolae Publicat: 20 octombrie 2025, 0:13

Comentarii
Ce a spus Charles Leclerc după ce a terminat pe 3 MP al Statelor Unite: Un pic prea optimist

Charles Leclerc, după Marele Premiu al Statelor Unite / Antena Sport

Charles Leclerc a oferit o primă reacție, după ce a încheiat pe locul al treilea cursa de la Austin din Marele Premiu al Statelor Unite. Monegascul a vorbit despre cum a abordat cursa începând cu softuri, spre deosebire de majoritatea adversarilor care au rulat pe medii în prima parte a Grand Prix-ului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pilotul de la Ferrari a vorbit și despre lupta pentru locul 2 pe care a avut-o cu Lando Norris și pe care a pierdut-o în cele din urmă pe final. Plecat din P3, Leclerc a încheiat pe aceeași poziție și s-a clasat pentru a șasea oară pe podium în acest sezon.

Charles Leclerc: “Fericit de rezultatul acestui weekend”

(n.r: Charles, unul dintre puţinii piloţi care au început cursa pe soft) Da, am fost un pic îngrijorat când am văzut că în jurul meu erau numai piloţi cu pneuri medii. Am încercat să folosesc acele pneuri soft pentru a ajunge în aer curat. Un pic prea optimist, am câştigat totuşi o poziţie şi asta ne-a ajutat să controlăm restul cursei.

Sunt fericit de rezultatul acestui weekend. Suntem în a doua parte a sezonului, suntem din nou pe podium. Am avut probleme în antrenamentul liber cu cutia de viteze. Un weekend greu între noi.

(n.r: O luptă serioasă între tine şi Lando, dar corectă) Da, m-am bucurat de acea luptă cu Lando. Am pierdut însă poziţia în final“, a spus monegascul după cursă.

Reclamă
Reclamă

Grație victoriei lui Max Verstappen, lupta pentru titlu la piloți rămâne o afacere în trei, iar suspansul se anunță unul extrem de mare în ultimele curse. Următorul Grand Prix din calendarul F1 este cel al Mexicului, din weekend-ul 24-26 octombrie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Firma de gaze, acuzată de ruperea sigiliul la blocul din Rahova. Victimele, identificate după ADN
Observator
Firma de gaze, acuzată de ruperea sigiliul la blocul din Rahova. Victimele, identificate după ADN
Adevăratul motiv pentru care Denis Alibec a răbufnit la adresa suporterilor FCSB: „Vorbea urât și la vestiare!”
Fanatik.ro
Adevăratul motiv pentru care Denis Alibec a răbufnit la adresa suporterilor FCSB: „Vorbea urât și la vestiare!”
0:22 20 oct.
Real Madrid revine pe primul loc în La Liga. Kylian Mbappe a adus victoria cu Getafe
0:09 20 oct.
“M-am zbătut destul de mult” Reacţia lui Lando Norris după ce l-a depăşit pe Leclerc şi a terminat pe 2 cursa!
0:00 20 oct.
“Nu am crezut că va fi atât de ușor”. Prima reacție a lui Max Verstappen, după victoria din MP al Statelor Unite
23:42
VIDEOMax Verstappen a câştigat cursa Marelui Premiu al Statelor Unite! Norris s-a clasat pe 2. Leclerc, pe 3
23:41
Zeljko Kopic, tranșant după eșecul din Dinamo – Rapid: “Când nu faci asta, nu poți să te aștepți să iei punctele”
23:32
Cîrjan, şocat de rezultatul cu Rapid: “Trebuie să mergem să ne liniştim”
Vezi toate știrile
1 „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus 3 Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1 4 „Rușinos”. Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma – Inter 0-1. Ce l-a nemulțumit 5 Borna istorică atinsă de Cristi Chivu cu Inter, după victoria cu AS Roma. Ce s-a întâmplat pentru prima dată în Serie A 6 Dinamo – Rapid 0-2. Apărarea “câinilor”, făcută şah-mat! Giuleştenii continuă cursa pentru titlu
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus