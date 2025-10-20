Ce a spus Charles Leclerc după ce a terminat pe 3 MP al Statelor Unite: "Un pic prea optimist" - Antena Sport

Charles Leclerc a oferit o primă reacție, după ce a încheiat pe locul al treilea cursa de la Austin din Marele Premiu al Statelor Unite. Monegascul a vorbit despre cum a abordat cursa începând cu softuri, spre deosebire de majoritatea adversarilor care au rulat pe medii în prima parte a Grand Prix-ului.

Pilotul de la Ferrari a vorbit și despre lupta pentru locul 2 pe care a avut-o cu Lando Norris și pe care a pierdut-o în cele din urmă pe final. Plecat din P3, Leclerc a încheiat pe aceeași poziție și s-a clasat pentru a șasea oară pe podium în acest sezon.

Charles Leclerc: “Fericit de rezultatul acestui weekend”

“(n.r: Charles, unul dintre puţinii piloţi care au început cursa pe soft) Da, am fost un pic îngrijorat când am văzut că în jurul meu erau numai piloţi cu pneuri medii. Am încercat să folosesc acele pneuri soft pentru a ajunge în aer curat. Un pic prea optimist, am câştigat totuşi o poziţie şi asta ne-a ajutat să controlăm restul cursei.

Sunt fericit de rezultatul acestui weekend. Suntem în a doua parte a sezonului, suntem din nou pe podium. Am avut probleme în antrenamentul liber cu cutia de viteze. Un weekend greu între noi.

(n.r: O luptă serioasă între tine şi Lando, dar corectă) Da, m-am bucurat de acea luptă cu Lando. Am pierdut însă poziţia în final“, a spus monegascul după cursă.