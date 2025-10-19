Zeljko Kopic, tranșant după eșecul din Dinamo - Rapid: "Când nu faci asta, nu poți să te aștepți să iei punctele" - Antena Sport

Închide meniul
Zeljko Kopic, tranșant după eșecul din Dinamo – Rapid: “Când nu faci asta, nu poți să te aștepți să iei punctele”

Andrei Nicolae Publicat: 19 octombrie 2025, 23:41

Zeljko Kopic, în timpul unui meci / Profimedia

Zeljko Kopic a avut un discurs echilibrat după ce Dinamo a suferit al doilea eșec din acest sezon, scor 0-2 contra Rapidului. Antrenorul croat și-a felicitat rivalii pentru victorie și a recunoscut că nu avea cum să se aștepte la cele trei puncte, ținând cont de ocaziile ratate de formația sa.

Tehnicianul alb-roșiilor și-a lăudat jucătorii pentru efortul depus în ciuda înfrângerii și a ținut să puncteze că eșecul este unul colectiv, nu unul cauzat de o gafă a unui anumit fotbalist. Răspunsul lui Kopic a venit în contextul în care a fost întrebat cine a greșit la golul secund al alb-vișiinilor marcat de Cristi Manea.

Zeljko Kopic: “Suntem dezamăgiți”

Felicitări Rapidului. Am avut șansele noastre, am avut situații în fața porții adverse, dar la final ei au marcat de două ori, noi n-am marcat. Când nu marchezi din situațiile pe care le ai, mai ales în derby-uri, nu poți să te aștepți să iei punctele.

Dacă vorbesc de prima repriză, am început cu Armstrong pe dreapta și Musi pe stânga, după aceea am schimbat ca să fim mai periculoși. Koljjic a salvat excelent de pe linia porții. Am avut șansele noastre.

Suntem dezamăgiți. Echipa joacă bine. Azi nu pot să mă plâng de atitudine, echipa a încercat, am alergat, am luptat. Singurul gând al jucătorilor a fost să câștige. Mai sunt multe meciuri până la finalul meciului și trebuie să facem lucrurile mai bine.

(n.r. întrebat a cui e vina la al doilea gol) Nu e vorba de vină. Echipa câștigă, echipa pierde. Dacă câștigăm, o facem ca echipă, dacă pierdem, o facem ca echipă“, a spus Zeljko Kopic, potrivit digisport.ro.

Grație victoriei de pe Arena Națională, Rapidul a urcat pe 2 și a egalat-o la puncte pe FC Botoșani, în timp ce Dinamo a rămas pe locul 4, la cinci puncte distanță de lider.

