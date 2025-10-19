Borna istorică atinsă de Cristi Chivu cu Inter, după victoria cu AS Roma. Ce s-a întâmplat pentru prima dată în Serie A - Antena Sport

Cristi Chivu a atins o bornă istorică la Inter, după victoria cu AS Roma, scor 1-0, din etapa a șaptea de Serie A. Unicul gol al meciului de pe Olimpico a fost marcat de Bonny, în minutul 6.

Inter a devenit prima echipă din istoria campionatului italian care reușește să o învingă pe AS Roma de cinci ori la rând în deplasare, conform statisticienilor de la Opta.

Inter a obținut astfel o performanță remarcabilă, sub comanda lui Cristi Chivu. Nerazzurrii au urcat provizoriu și pe primul loc în Serie A, putând fi depășiți doar de AC Milan, care se va duela duminică cu Fiorentina.

Ultima dată, AS Roma a învins-o pe teren propriu pe Inter în urmă cu nouă ani. La momentul respectiv, trupa de pe Olimpico se impunea cu 2-1. Pe Meazza, Roma i-a învins pe nerazzurri în sezonul trecut, scor 1-0.