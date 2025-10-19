Borna istorică atinsă de Cristi Chivu cu Inter, după victoria cu AS Roma. Ce s-a întâmplat pentru prima dată în Serie A - Antena Sport

Închide meniul
Borna istorică atinsă de Cristi Chivu cu Inter, după victoria cu AS Roma. Ce s-a întâmplat pentru prima dată în Serie A

Publicat: 19 octombrie 2025, 9:21

Cristi Chivu, la Inter / Profimedia

Cristi Chivu a atins o bornă istorică la Inter, după victoria cu AS Roma, scor 1-0, din etapa a șaptea de Serie A. Unicul gol al meciului de pe Olimpico a fost marcat de Bonny, în minutul 6. 

Inter a devenit prima echipă din istoria campionatului italian care reușește să o învingă pe AS Roma de cinci ori la rând în deplasare, conform statisticienilor de la Opta. 

Inter a obținut astfel o performanță remarcabilă, sub comanda lui Cristi Chivu. Nerazzurrii au urcat provizoriu și pe primul loc în Serie A, putând fi depășiți doar de AC Milan, care se va duela duminică cu Fiorentina. 

Ultima dată, AS Roma a învins-o pe teren propriu pe Inter în urmă cu nouă ani. La momentul respectiv, trupa de pe Olimpico se impunea cu 2-1. Pe Meazza, Roma i-a învins pe nerazzurri în sezonul trecut, scor 1-0. 

Interul lui Chivu a deschis scorul repede la Roma: Nicolo Barella a pasat şi Ange-Yoan Bonny a înscris în minutul 7. Oaspeţii au controlat prima parte, iar capitolinii au revenit în repriza secundă, când, intrat de pe bancă, Dovbyk l-a pus la încercare pe portarul Sommer. Inter s-a apărat bine şi a fost aproape de golul desprinderii, dar în cele din urmă AS Roma – Inter Milano s-a terminat 0-1. 

Inter Milano a ajuns la 15 puncte din 7 meciuri şi e prima în clasament, peste Napoli şi AS Roma – ambele tot cu 15 puncte. 

Cristi Chivu, prima reacție după ce Inter a învins-o pe Roma 

Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce Inter a învins-o cu 1-0 pe AS Roma, în etapa a șaptea din Serie A, și a urcat pe primul loc. Antrenorul român a recunoscut că echipa sa a avut și noroc în duelul de pe Olimpico.  

„Punctul forte al acestei echipe este modul în care s-a adaptat la cerințele acestui campionat. Nu este niciodată ușor după dezamăgirea din sezonul trecut, când așteptările erau atât de mari. Băieții merită toate laudele, au dat totul pe teren.  

În repriza a doua am scăzut fizic, iar calitatea Romei ne-a împins înapoi. Am apărat cu atenție și, da, am avut și noroc. Dar voi accepta cu plăcere aceste trei puncte”, a declarat Cristi Chivu, conform presei din Italia. 

