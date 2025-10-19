Cârjan, şocat de rezultatul cu Rapid: "Trebuie să mergem să ne liniştim" - Antena Sport

Închide meniul
Cârjan, şocat de rezultatul cu Rapid: “Trebuie să mergem să ne liniştim”

Radu Constantin Publicat: 19 octombrie 2025, 23:32

Cârjan, şocat de rezultatul cu Rapid: Trebuie să mergem să ne liniştim

Cătălin Cîrjan, în tricoul lui Dinamo - Profimedia Images

Echipa Rapid Bucureşti a învins duminică seara, în deplasare, cu 2-0, rivala Dinamo, în etapa a 13-a din Liga 1. Cârjan a digerat cu greu eşecul şi crede că rapidiştii au avut noroc!

“A fost o seară difcilă. A venit şi această înfrângere pentru noi. O luăm ca pe un duş rece şi săptămâna viitoare vom arăta mult mai bine. Dezamăgirea este foarte mare. Am avut foarte multe ocazii. Nu ştiu ce puteam face mai mult, dar aşa este la fotbal. Îmi doream foarte mult să câştig. Nu cred ca rapidiştii au avut ceva în plus. Şi noi şi ei am avut câteva ocazii. Trebuie să mergem să ne linistim, suntem foarte supăraţi. Trebuie să vedem meciul, să vedem ce avem de învăţat”, a declarat Cârjan la finalul partidei.

Dinamo a pierdut derby-ul etapei cu numărul 13 din SuperLiga. Marcatori pentru giuleşteni au fost: Gnahore (autogol, minutul 59) și Manea (minutul 74). Vulturar a fost eliminat în minutul 68. Dinamo este pe locul 4 în clasament, cu 23 de puncte.

